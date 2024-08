Właśnie rozpoczął się długo wyczekiwany 4. dniowy Top of the Top Sopot Festival, który będzie transmitowany przez stację TVN aż do 22 sierpnia. Pierwszy dzień nosi nazwę "Gorączka Sopockiej Nocy" i na scenie Opery Leśnej nie zabrakło wielu znanych nazwisk. Tak gwiazdy prezentowały się na ściance. Stylowo?

Top of the Top Sopot Festival 2024. Tak gwiazdy prezentowały się na ściance

W pierwszym dniu "muzycznej uczty", na scenie w Sopocie pojawili się: Kayah, Sarsa, Wiktor Dyduła, Bovska, Natalia Nykiel, Nick Sincler, Golden Life, Lanberry, Kwiat Jabłoni, Sylwia Grzeszczak, Lady Pank, Wilki, Kępiński >|< Kowalonek, Blue Cafe, Wanda i Banda, Kaeyra. Gwiazdy na to wyjątkowe wydarzenie postarały się ze stylizacjami i zadbały o nawet najmniejsze szczegóły. Pierwszego dnia w Sopocie nie mogło również zabraknąć uwielbianego duetu prowadzących - Doroty Wellman oraz Marcina Prokopa. Dorota Wellman zeszła nawet do publiczności, aby zebrać pieniądze!

Musicie zobaczyć, to jak prezentowały się gwiazdy!

