Właśnie rozpoczął się koncert w ramach trasy Lata z Radiem i TVP, a dzisiaj widzowie głodni muzycznych wrażeń zgromadzili się w Raciborzu. Na scenie zobaczymy m.in. Lady Punk, T. Love czy Anię Dąbrowską. Niestety, tuż przed sobotnim wieczorem jeden z występów stanął pod znakiem zapytania...

Reklama

Natalia Nykiel przerwała próbę generalną przed koncertem w TVP

Lato z Radiem to dla wielu kultowy cykl radiowy, który towarzyszy słuchaczom przez całe wakacje. Lato z Radiem to jednak nie tylko muzyczna uczta, ale też gratka dla miłośników muzyki w plenerze. Seria koncertów emitowanych w TVP trwa w najlepsze. W miniony weekend Zakopane zmieniło się w polską stolicę rozrywki, a dziś gwiazdy zawitają do Raciborza.

Na scenie wystapią m.in. Lady Pank, Ania Dąbrowska, Kuba Szmajkowski czy Natalia Nykiel. Niestety, ostatnia z gwiazd nie czuła się najlepiej na próbie generalnej i z tego powodu musiała ją przerwać. Czy wpłynie to na jej wieczorne show?

Artystka przerwała próbę generalną przed wieczornym koncertem, następnie podeszła do medyków, skarżąc się na ostry ból brzucha - ustaliła ''Plejada''.

Na instagramowym profilu Telewizji Polskiej nie pojawiła się oficjalna informacja w sprawie występu Natalii Nykiel. Z ostatniego zamieszczonego tam wpisu wynika, że koncert odbędzie się bez zmian:

Natalia Nykiel przygotowuje dla Was prawdziwą muzyczną petardę. Już o 20:00 w TVP2 koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską - zapowiedziała z kolei TVP.

Pawel Wodzynski/East News

Oglądacie emitowany w TVP koncert? Mamy nadzieję, że emocje będą towarzyszyły widzom przez cały wieczór. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Doda wprawiła fanów w osłupienie swoim występem w Telewizji Polskiej. Czy dzisiejsze gwiazdy mają szansę ją przebić?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Cała w emocjach Agnieszka Kaczorowska opublikowała wymowny post. "Dziś nie zasnę..."