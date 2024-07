1 z 6

Natalia Kukulska promienieje w ciąży! Piosenkarka w ostatnim odcinku programu "The Voice of Poland" zachwyciła swoim wyglądem i pochwaliła się coraz większym, ciążowym brzuszkiem. Jurorka talent-show w ćwierćfinale zaprezentowała się w oryginalnej kreacji zaprojektowanej przez Violę Śpiechowicz. Look ciężarnej artystki uzupełniły botki na wysokim obcasie. Naszym zdaniem Natalia Kukulska wyglądała świetnie! Zgadzacie się z nami?

Zobaczcie, jak Natalia Kukulska, która już za kilka tygodni urodzi swoje trzecie dziecko, prezentowała się w ostatnim odcinku The Voice of Poland!

