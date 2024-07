Kilka dni temu poznaliśmy polskiego reprezentanta na konkurs Eurowizji, który odbywa się w maju w Wiedniu. Natalia Kukulska odrzuciła propozycję śpiewania na tym festiwalu, a przyczyna jest dla niej oczywista. Zobacz: Natalia Kukulska została zaproszona na Eurowizję. Odmówiła z prostego powodu

Nowy album artystki "Ósmy plan" zaintrygował branżę muzyczną, a wokalistka chętnie o nim opowiada w wywiadach. W ostatniej rozmowie z onet.pl Kukulska przyznała, że zdaje sobie sprawę, że jej utwory nie będą grane w największych rozgłośniach radiowych, ponieważ są bardzo specyficzne. Powiedziała także, że liczy na to, iż będą wspierały ją stacje bardziej niezależne i nie chce, aby jej kariera uwarunkowana była tym, ile razy pojawi się na ściance:

Ale już ich nie grają! Mam jednak pełną świadomość, że to nie są piosenki, które będą hulać w największych rozgłośniach. Liczę na stacje niezależne, które są bardziej otwarte na inną muzykę. Zdaję sobie w pełni sprawę, że schodzę z drogi grania dla wszystkich. Zależy mi tylko na tym, aby mieć własną publiczność, nie chcę śpiewać dla każdego. Szukam kompanów, którzy będą rozumieć i cenić to, co robię. Nie chcę być celebrytką wokalną, która zaśpiewa z każdej okazji największego hita. - mówi w rozmowie z Onetem