Najlepiej ubrane gwiazdy na imprezie MTV EMA Preparty 2013

Jedyny męski "rodzynek" w naszym zestawieniu - Michał Piróg. Choreograf postawił na zawsze modną czerń, ale po przyjrzeniu się bliżej jego stylizacji można wyłapać kilka smaczków. Przede wszystkim t-shirt "Fight For Freedom" z limitowanej serii Defend Paris, którą od miesięcy zachwala... Madonna. Ale to akurat nie dziwi, bo Michał jest zadeklarowanym fanem Królowej Popu. Do t-shirtu Michał dołożył już czystą elegancję - świetnie skrojoną marynarkę Religion i spodnie Paula Smitha, do których dobrał buty od Ann Demeulemeester. Jak widać, czernią też można się bawić!