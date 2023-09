MMC z Heleną Englert na imprezie Party Fashion Night. "Zaintrygowała nas świeżością"

Na tegorocznej gali Flesz Fashion Night Joanna Horodyńska wystąpiła w roli muzy duetu MMC . Projektanci marki - Ilona Majer i Rafał Michalak - na ten wieczór przygotowali dla niej spektakularną, stalowoszarą spódnicą do ziemi, którą skontrastowali sportową, przerysowaną i lekko zdekonstruowaną górą w kolorze czarnym. Łączenie pozornie nieprzystających do siebie elementów to jest to, co lubimy najbardziej! - mówią projektanci MMC . Czemu na swoją muzę wybrali właśnie ją? Joanna Horodyńska jest naszą muzą z bardzo prostego powodu: z miłości! Zarówno ona, jak i my szczerze kochamy modę, a także siebie nawzajem - od dawna pozostajemy w przyjacielskich stosunkach. Joanna bardzo często nosi nasze rzeczy i czuje się w nich świetnie! Jak wam się podoba stylizacja przygotowana przez duet MMC? Przypominamy, że podczas ubiegłorocznej edycji Flesz Fashion Night Joanna Horodyńska wystąpiła w roli muzy Joanny Klimas . Joanna Horodyńska na Flesz Fashion Night. Joanna wystąpiła w kreacji MMC.