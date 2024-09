Tegoroczna gala MTV Video Music Awards 2024, która odbyła się w Nowym Jorku, była pełna niespodzianek i niezapomnianych momentów. Największą triumfatorką wieczoru była Taylor Swift, która zdobyła aż 7 statuetek, w tym za Artystkę Roku i Wideo Roku za utwór "Fortnight". Zobaczcie zdjęcia z gali i poznajcie wszystkich zwycięzców tegorocznej edycji!

Reklama

MTV VMA 2024: Pełna lista zwycięzców!

Oto pełna lista zwycięzców na MTV VMA 2024:

Wideo Roku: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight"

Artystka Roku: Taylor Swift

Piosenka Roku: Sabrina Carpenter – "Espresso"

Najlepszy Nowy Artysta: Chappell Roan

Najlepsza Współpraca: Taylor Swift ft. Post Malone – "Fortnight"

Najlepszy Hip-Hop: Eminem – "Houdini"

Najlepszy R&B: SZA – "Snooze"

Najlepsza Alternatywa: Benson Boone - "Beautiful Things"

Najlepszy Rock: Lenny Kravitz - "Human"

Najlepsze Latino: Anitta - "Mil Veces"

Najlepsze Afrobeats: Tyla - "Water"

Najlepszy K-pop: Lisa - "Rockstar"

Teledysk Dla Dobra: Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Najbardziej Ikoniczny Występ na VMA: Katy Perry - "Roar" (2013)

Najlepsze trendujące wideo: Megan Thee Stallion i Yuki Chiba - "Mamushi"

Piosenka Wakacji: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsza Reżyseria: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsze Zdjęcia: Ariana Grande - "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)"

Najlepszy Montaż: Taylor Swift i Post Malone - "Fortnight"

Najlepsza Choreografia: Dua Lipa - "Houdini"

Najlepsze Efekty Specjalne: Eminem - "Houdini"

Najlepsza Scenografia: Megan Thee Stallion - "Boa"

Taylor Swift zdecydowanie (już po raz kolejny) zdominowała wieczór, zdobywając aż 7 statuetek, a jej kreacja od Diora zrobiła furorę! Do tej pory jednak cały świat żyje również jej oświadczeniem w sprawie wyborów prezydenckich w USA!

Taylor Swift Rex Features/East News

Rex Features/East News

Szczególnie emocjonujące było wręczenie Video Vanguard Award (nagrody za całokształt) dla Katy Perry która wystąpiła z pokazowym występem, przypominając swoje największe przeboje - "Firework", "I Kissed a girl" czy "Teenage Dream". Podczas gali zaprezentowała kilka stylizacji - o jednej z nich, w której odsłoniła płaski brzuch, mówili wszyscy. Tego wieczoru najważniejszą gwiazdę gali wspierał jej partner, Orlando Bloom.

Zobacz także

Katy Perry, fot: Matt Baron/BEI/Shutterstock

W kolejnej wyglądała równie spektakularnie!

Rex Features/East News

Na scenie Katy Perry zaprezentowała wielkie show z udziałem tancerzy. Nie zabrakło efektów specjalnych, pirotechniki i... latania nad sceną!

Zobaczcie sami poniżej!

Rex Features/East New

Wśród gwiazd, które pojawiły się na MTV VMA 2024, znalazły się również m.in. Paris i Nicky Hilton, Sabrina Carpenter oraz Camila Cabello.

Matt Baron/BEI/Shutterstock

Rex Features/East News

Rex Features/East News

Swój wielki hit "Si Antes Te Hubiera Conocido" zaśpiewała zaś Karol G.

Która ze stylizacji skradła Wam serce?

Reklama

Zobacz także: Katy Perry zaskoczyła swoim zachowaniem na koronacji króla Karola III. Nagranie podbija sieć