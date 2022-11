MTV EMA 2022: Rita Ora z dekoltem do pępka, Taylor Swift w siatce i inni. Najodważniejsze kreacje gwiazd

Tegoroczne rozdanie nagród MTV Video Music Awards bez wątpienia należało do Taylor Swift ! Gwiazdami szła na galę, wiedząc, że jej utwór "You Need to Calm Down" zdobył aż 12 nominacji, a wyszła z niej aż z trzema statuetkami, wśród których była również ta najważniejsza - za teledysk roku. Jakby tego było mało, Taylor Swift naprawdę zadała szyku na czerwonym dywanie, a obok jej looku nie dało się przejść obojętnie! Wiemy, co gwiazda miała na sobie. Stylizacja Taylor Swift z VMA 2019 Taylor Swift dla wielu kobiet jest wzorem do naśladowania, więc można się spodziewać, że niedługo ujrzymy tłumy w lookach inspirowanych stylizacją gwiazdy z gali. Nie będzie w tym nic dziwnego i trudnego, bo sukienki o fasonie długich marynarek są już hitem od dawna, a w tym sezonie nic pod tym względem się nie zmieni i dalej będziemy je nosić. Wystarczy tylko wybrać multikolorowy model w stylu Taylor by wyglądać jak ona! Na galę MTV Video Music Awards 2019 Taylor Swift założyła właśnie taką kreację - kolorową i wzorzystą, dzieło domu mody Versace . Do tego dobrała czarne błyszczące kozaki za kolana z kolekcji Christiana Louboutina , kolczyki Kallati oraz naszyjnik i bransoletki Versace , a także pierścionki od Brumani and Misahara Jewelry . Swój look zwieńczyła seksowną czerwoną szminką i wyglądała naprawdę bosko! Warto dodać, że Taylor Swift zaprezentowała oczywiście zupełnie inny look podczas swojego występu na gali. Artystka wystąpiła w gorsecie i figach. Cóż, tym lookiem ciężko byłoby się zainspirować na co dzień. A wy co sądzicie o stylizacji Taylor Swift? Hit czy kit? Ten look Taylor robił wrażenie! Makijaż był dopełnieniem stylizacji artystki Na scenie Taylor zaprezentowała się w seksownym wydaniu...