Lato dobiega końca, a co za tym idzie sezon festiwalowy. W miniony weekend mogliśmy podziwiać polskie i europejskie gwiazdy muzyki na scenie w Sopocie. Podczas festiwalu Top of the Top, polskie gwiazdy niestety zbytnio się stylizacyjnie nie popisały. Najlepiej z nich prezentowała się Pauliny Sykut, która jako prowadząca przebierała się kilkukrotnie. Wśród jej najlepszych kreacji znalazła się również ta autorstwa samego Macieja Zienia.

Honorata Honey Skarbek tym razem postawiła na seksowny i odważny look w stylu Rihanny. Jak widać jest kolejną gwiazdą promującą moro, który jesienią będzie hitem.

Jula raz jeszcze pojawiła się w iście casualowej stylizacji. Wyglądała w niej ładnie, aczkolwiek wciąż czekamy aż piosenkarka zacznie wyglądać jak prawdziwa gwiazda. A wy jak oceniacie jej stonowane i skromne looki?

Jednak najgorzej podczas Top of the Top, wyglądała Alicja Węgorzewska. Śpiewaczka popełniła jeden z podstawowych błędów stylizacyjnych. Nigdy nie łączymy dżinsów z sukienką. Zaburza to proporcje ciała, a całość wygląda jak bezkształtna masa.

