Trwa trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Impreza odbywająca się nad polskim morzem przyciągnęła plejadę gwiazd. Na deskach Opery Leśnej zaprezentowali się już m.in. Agnieszka Chylińska, Natalia Nykiel, Gabi Drzewiecka, Wojciech Łozowski, Monika Olejnik oraz Katarzyna Sokołowska. Przed fotoreporterami zapozowali także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Małżeństwo postawiło na zieleń.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w dobranych stylizacjach

Dopiero co Małgorzata Rozenek pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Wieczorem była już prowadząca "Dzień dobry TVN" zmieniła stylizację i wzięła udział w trzecim dniu Top of the Top Sopot Festival. Perfekcyjna pani domu tym razem wybrała zieloną sukienkę, odsłaniającą zgrabne nogi prezenterki.

Gwieździe TVN towarzyszył mąż. Radosław Majdan także postawił na zieleń, nakładając marynarkę w szmaragdowym odcieniu. Stylizację dopełnił czarnymi spodniami i koszulą. Para jak zwykle zaprezentowała się z klasą. Powalczą o tytuł najlepiej ubranych celebrytów festiwalu?

Oprócz power couple TVN uwagę fotoreporterów zwróciły drapieżna Agnieszka Chylińska, która wybrała punkowy look, a także Natalia Nykiel. Druga z wymienionych pań pozowała w prostym kombinezonie ze zmysłowymi wcięciami.

Co czeka publiczność trzeciego dnia festiwalu? Macie już swoje najbardziej stylowe gwiazdy?

