Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival już za nami, ale jego echa wciąż nie przemijają. Teraz głos w jego sprawie zabrała Maryla Rodowicz, której znów zabrakło na tamtejszej scenie. W najmniej spodziewanym momencie artystka ujawniła, jak ją potraktowano. Nie żałowała gorzkich słów.

Reklama

To dlatego Maryla Rodowicz nie pojawiła się na festiwalu w Sopocie!

Przez ostatnich kilka dni wzrok Polaków był zwrócony w kierunku Sopotu, gdzie odbywało się jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Top of the Top Sopot Festival ponownie zgromadził na scenie całą plejadę gwiazd, jednak tegoroczna edycja przebiegła pod znakiem wielu skrajnych emocji.

Maryla Rodowicz ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Widzowie mieli sporo zastrzeżeń co do prowadzących, występujących czy nawet samej organizacji. Co poniektórzy zwrócili również uwagę na fakt, że ponownie zabrakło Maryli Rodowicz. Sama artystka początkowo milczała w tym temacie, ale w końcu zdecydowała się zabrać głos. Na Facebooku opublikowała jeden ze swoich dawnych występów na festiwalu w Sopocie, a pod nim wymownie napisała:

Nie było mnie w tym roku na Festiwalu w Sopocie, ale posłuchajcie, jak było w Sopocie w 2005 roku

Maryla Rodowicz zabrała głos ws. festiwalu w Sopocie Facebook@Maryla Rodowicz

Pod postem zaroiło się od komentarzy przejętych fanów, którzy z utęsknieniem wypatrywali jej w tym roku na sopockiej scenie. Na jeden z wpisów, brzmiących "brakowało pani", Maryla Rodowicz odpisała krótko, jednak ujawniając powód, przez który się nie pojawiła.

Ja chciałam, ale nie zaprosili. Może i dobrze, bo nie chciałabym z orkiestrą, nie moje klimaty

Maryla Rodowicz zabrała głos ws. festiwalu w Sopocie Facebook@Maryla Rodowicz

Dalej kolejna fanka odparła: "Wielka szkoda, że pani nie było!". I tym razem artystka się nie hamowała. Dała jednak do zrozumienia, że nie zamierzała nazbyt długo przejmować się brakiem zaproszenia.

Zobacz także

Może i dobrze. Nie zgodziłabym się na śpiewanie coverów, utworów innych artystów, bo mam wystarczająco dużo swoich. No i nie z orkiestrą, tylko ze swoim zespołem

Maryla Rodowicz zabrała głos ws. festiwalu w Sopocie Facebook@Maryla Rodowicz

A wam brakowało Maryli Rodowicz podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival?

Reklama

Zobacz także: Maryla Rodowicz nie pojawi się na ślubie Roksany Węgiel. Ma inne plany