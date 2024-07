1 z 6

Początek roku to doskonała okazja do wszelkich podsumowań. Poznaliśmy już najlepiej ubrane gwiazdy, największe metamorfozy, najlepsze filmy czy najchętniej wyszukiwane gwiazdy w Google w 2014 roku. Przypomnijmy: Anna Przybylska najczęściej szukaną gwiazdą w 2014 roku! Kto jeszcze trafił do rankingu Google?

Z pewnością dużym zainteresowaniem będzie cieszył się ranking najchętniej oglądanych programów w telewizji, przygotowany przez wirtualnemedia.pl. Został on podzielony na 5 części: ogólną, sport, programy rozrywkowe, seriale i filmy. Co ciekawe, najchętniej oglądany jest właśnie sport, przy którym słabo wypadają takie programy jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Rolnik szuka żony". Szczegóły - w poniższej galerii.

Będziecie zaskoczeni.

Zobacz: Tym żyliśmy w 2014 roku - 10 najchętniej czytanych newsów na AfterParty.pl