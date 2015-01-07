Co Polacy najchętniej oglądali w 2014 roku? Czołowe miejsca mogą być zaskoczeniem
Co Polacy najchętniej oglądali w 2014 roku? Czołowe miejsca mogą być zaskoczeniem
Co jest hitem w telewizji?
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Początek roku to doskonała okazja do wszelkich podsumowań. Poznaliśmy już najlepiej ubrane gwiazdy, największe metamorfozy, najlepsze filmy czy najchętniej wyszukiwane gwiazdy w Google w 2014 roku. Przypomnijmy: Anna Przybylska najczęściej szukaną gwiazdą w 2014 roku! Kto jeszcze trafił do rankingu Google?
Z pewnością dużym zainteresowaniem będzie cieszył się ranking najchętniej oglądanych programów w telewizji, przygotowany przez wirtualnemedia.pl. Został on podzielony na 5 części: ogólną, sport, programy rozrywkowe, seriale i filmy. Co ciekawe, najchętniej oglądany jest właśnie sport, przy którym słabo wypadają takie programy jak "Taniec z Gwiazdami" czy "Rolnik szuka żony". Szczegóły - w poniższej galerii.
Będziecie zaskoczeni.
Zobacz: Tym żyliśmy w 2014 roku - 10 najchętniej czytanych newsów na AfterParty.pl
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OGÓLNIE:
1. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M - 10 444 093
2. MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - BRAZYLIA 2014 /TRANSMISJA/ NIEMCY - ARGENTYNA - 10 056 250
3. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA CEREMONIA KWIATOWA - 9 502 684
4. STUDIO OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - 8 884 897
5. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M KONKURS DRUŻYNOWY - 8 581 030
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SPORT
1. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M - 10 444 093
2. MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - BRAZYLIA 2014 /TRANSMISJA/ NIEMCY - ARGENTYNA - 10 056 250
3. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA CEREMONIA KWIATOWA - 9 502 684
4. STUDIO OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - 8 884 897
5. ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SOCZI 2014 - TRANSMISJA SKOKI NARCIARSKIE M KONKURS DRUŻYNOWY - 8 581 030
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PROGRAMY ROZRYWKOWE:
1. ROLNIK SZUKA ŻONY - 4 840 982
2. DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI - 4 533 381
3. JAKA TO MELODIA? - 4 271 294
4. ŚMIECHOSTERON CZYLI 10-LECIE KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH /KABARET/ CZ.1 - 4 107 584
5. ŚMIECHOSTERON CZYLI 10-LECIE KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH /KABARET/ CZ.2 - 4 054 178
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SERIAL:
1. M JAK MIŁOŚĆ - 7 527 267
2. RANCZO - 6 513 615
3. NA DOBRE I NA ZŁE - 6 153 252
4. OJCIEC MATEUSZ - 5 086 503
5. BARWY SZCZĘŚCIA - 5 039 081
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FILMY:
1. SAMI SWOI - 3 725 876
2. PASJA - 3 641 274
3. KWIAT PUSTYNI - 3 560 903
4. SŁUŻĄCE - 3 438 638
5. RANCZO WILKOWYJE - 3 412 677
6. NAD ŻYCIE - 3 350 379
7. KEVIN SAM W DOMU - 3 335 713