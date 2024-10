Zakopane od 2016 roku było gospodarzem „Sylwestra Marzeń” TVP, przyciągając tysiące turystów oraz miliony widzów przed telewizory. Teraz jednak się to zmieni i Sylwester 2024/2025 organizowany przez Telewizję Polską zobaczymy w zupełnie nowej lokalizacji. Co jednak ciekawe, jest ona jednak dobrze znana widzom!

Sylwester TVP 2024/2025 już nie w Zakopanem. Wiemy, gdzie odbędzie się impreza

TVP podjęło decyzję o przeniesieniu koncertu do Chorzowa. Nowa lokalizacja, czyli Stadion Śląski, ma zaoferować widzom równie spektakularne widowisko, jak w poprzednich latach. Wybór Chorzowa na miejsce tegorocznego Sylwestra TVP nie jest przypadkowy. Stadion Śląski, który regularnie gościł imprezy organizowane przez Polsat, to jeden z największych obiektów w Polsce, doskonale przygotowany do organizacji masowych wydarzeń. To miejsce z doskonałą infrastrukturą, które gwarantuje wysoką jakość produkcji.

Informację o tym, że w tym roku to Telewizja Polska będzie organizowała Sylwestra na Stadionie Śląskim, potwierdził właśnie w swoich mediach społecznościowych marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa.

W tym roku Sylwestra na Stadionie Śląskim zorganizuje Telewizja Polska‼️ Już dziś zapraszam do wspólnej zabawy na największej w Polsce imprezie Sylwestrowej - poinformował marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa

Jak wynika z medialnych doniesień, TVP złożyła atrakcyjniejszą finansowo ofertę, co pozwoliło stacji „wygryźć” Polsat z dotychczasowej lokalizacji. To oznacza, że w tym roku na Stadionie Śląskim spotkają się największe gwiazdy TVP.

Zakopane, które przez ostatnie lata było „zimową stolicą” sylwestrowej zabawy w Polsce, nie rezygnuje jednak całkowicie z obchodów Nowego Roku. Według medialnych doniesień władze miasta chcą zorganizować kameralne wydarzenie na Górnej Równi Krupowej, które będzie miało charakter folkowy. Choć skromniejsza impreza nie przyciągnie tylu turystów, ma lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności.

Sylwester TVP w nowej lokalizacji to nowa odsłona tego kultowego wydarzenia. Stadion Śląski ma zapewnić wyjątkową oprawę wizualną oraz możliwości dla bardziej złożonej produkcji telewizyjnej. Miliony widzów będą mogły obejrzeć transmisję na żywo, a ci, którzy wybiorą się na Śląsk, będą mieli zagwarantowaną świetną zabawę z największymi gwiazdami polskiej muzyki​.

Teraz fani sylwestrowych koncertów z niecierpliwością wyczekują na informację, gdzie w takim razie odbędzie się impreza organizowana przez stację Polsat! Na tę wiadomość najwyraźniej będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

