"Ukryta prawda" to już od lat jeden z popularniejszych paradokumentów w polskiej telewizji. Od 2012 roku niezmiennie nadawany jest na antenie TVN. Format wciąż jest oglądany przez rzeszę widzów, co pozwala stacji realizować kolejne sezony, których dotychczas powstało niemal trzydzieści. Jak się właśnie okazało, w 2025 roku format czekają poważne zmiany. Decyzje dotknęły także inne programy.

Przyszłość "Ukrytej prawdy" w TVN stanęła pod znakiem zapytania?

Jak podają Wirtualne Media, TVN podjął niespodziewane decyzje i wprowadzi zmiany w swojej wiosennej ramówce. Popularny serial paradokumentalny "Ukryta prawda" od marca będzie emitowany jedynie dwa razy w tygodniu - w czwartki i piątki. Dotychczas produkcja była obecna na antenie TVN przez pięć dni w tygodniu, ciesząc się stałym zainteresowaniem widzów.

W pozostałe dni, czyli od poniedziałku do środy, TVN wprowadza do ramówki nową produkcję – "Szpital św. Anny". Zmiany te mogą wywołać falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Ukryta prawda" ma bowiem szerokie grono fanów. Rewolucje stawiają również pytanie, co dalej z przyszłością paradokumentu. Póki co jednak nie ma żadnych informacji, jakoby stacja chciała docelowo całkowicie z niego zrezygnować.

O czym będzie nowy serial TVN - "Szpital św. Anny"?

"Szpital św. Anny" to nowa propozycja TVN, która ma nawiązywać klimatem do znanych i lubianych seriali medycznych. Według pierwszych informacji, produkcja skupi się na losach lekarzy i pacjentów renomowanej placówki medycznej. Zyta, Kaśka, Zosia, Kaja, Marta oraz Daria codziennie ratują ludzkie życie, nierzadko stając przed trudnymi decyzjami, od których zależy los pacjentów. Są matkami, żonami, córkami, siostrami, które po pracy zrzucają lekarski fartuch i wracają do swojej codzienności oraz problemów.

Widzowie mogą spodziewać się emocjonujących historii, dramatycznych zwrotów akcji i znanych twarzy w obsadzie. Główne role w serialu zagrają:

Joanna Fraszyńska ,

, Julia Kamińska ,

, Joanna Liszowska.

Nie wiadomo jeszcze, jak nowy serial zostanie przyjęty przez publiczność. Pewne jest jednak, że TVN stawia na odświeżenie swojej oferty programowej i wprowadzenie nowych formatów. Czy "Szpital św. Anny" stanie się nowym hitem TVN? A może widzowie wymuszą powrót "Ukrytej prawdy" w pełnym wymiarze? Czas pokaże!

W stacji TVN szykuje się więcej zmian

Jak się okazuje, decyzja o ograniczeniu emisji "Ukrytej prawdy" jest tak naprawdę tylko początkiem większej rewolucji w wiosennej ramówce TVN. Kolejne zmiany dotyczyć mają godzin emisji powracających na antenę formatów. Program "Zdrajcy. The Traitors" zmieni dzień i godzinę emisji. Zamiast środy będzie to niedziela o 19:30.

Nowe godziny dotkną również takie formaty, jak: "You Can Dance", "Masterchef Nastolatki" oraz "Kuchenne rewolucje". Zmiany nie ominą także weekendów. "Mam Talent", które wiosną wróci na antenę, będzie transmitowane tuż po "Faktach", a więc o 19:30.

