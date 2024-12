Brytyjska rodzina królewska ma za sobą niełatwy czas, wywołany chorobą nowotworową księżnej Kate. Żona następcy tronu musiała na kilka miesięcy usunąć się w cień, ale w końcu wróciła i na nowo z dumą wypełnia swoje obowiązki. Przed samymi świętami świat obiegło jej nowe nagranie, w którym zwróciła się do poddanych.

Gdy na początku tego roku świat obiegła informacja o chorobie nowotworowej Kate Middleton, opinia publiczna wstrzymała oddech. Brak nowych wiadomości w kolejnych tygodniach budził coraz większy niepokój, tym bardziej, że księżna całkowicie wycofała się z życia publicznego. Po kilku miesiącach leczenia przekazała z dumą, że wszystko wraca do normy, a ona sama zamierza wrócić do swoich obowiązków. Wyznała także, że trudna sytuacja wiele ją nauczyła i bardzo zbliżyła ją z księciem Williamem.

Rzeczywiście księżna Kate nie traciła czasu i szybko mogliśmy zobaczyć ją podczas pierwszych publicznych wystąpień. Te nasiliły się w okresie przedświątecznym, a w niedzielę brytyjska telewizja ITV udostępniła wideo z udziałem Middleton. Nagranie jest zapowiedzią emisji bożonarodzeniowego koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim, który odbył się na początku grudnia tego roku. Jego organizatorką była sama żona księcia Williama, dlatego nie mogło jej tam zabraknąć.

W tle filmiku możemy usłyszeć wypowiedź księżnej, która opowiada o tym, czym jest dla niej Boże Narodzenie. Tegoroczne święta są zapewne dla niej inne, niż wszystkie, bo w końcu dokładnie rok wcześniej w tym czasie zniknęła z powodu planowanej operacji brzucha, a następnie usłyszała diagnozę o raku.

Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych okresów w roku. To także czas, by zwolnić i zastanowić się nad rzeczami, które łączą nas wszystkich. To właśnie wtedy, gdy zatrzymujemy się i odrywamy od presji codzienności, znajdujemy przestrzeń, by żyć z otwartym sercem. Z miłością, życzliwością i przebaczeniem

- mówi na filmie.