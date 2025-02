Na profilu instagramowym "Tańca z Gwiazdami" trwa wielkie odliczanie do pierwszego odcinka 16 sezonu show. Zostało zaledwie pięć dni do niedzielnego odcinka. Emocje sięgają zenitu, gdyż zapowiada się kolejny gorący sezon. Jednak produkcja nie zaprzestała na odliczeniach i przygotowała niemałą niespodziankę dla fanów programu, która będzie miała miejsce już w Ciechocinku.

"Taniec z Gwiazdami", gdzie i kiedy odbędzie się potańcówka?

"Taniec z Gwiazdami" to show, które ma grono wiernych fanów na całym świecie. Polska edycja programu postanowiła przygotować fanom niespodziankę i ogłosiła właśnie na swoich social mediach potańcówkę. Odbędzie się ona już niebawem, bo zaledwie dwa dni przed pierwszym odcinkiem 16. edycji show, czyli 28. 02. Ku zaskoczeniu wielu osób wydarzenie nie odbędzie się w Warszawie, a będzie miało miejsce w Ciechocinku. Jak wiadomo, Ciechocinek jest polską stolicą zdrowia, dancingów oraz festiwali. Zapewne tym przy doborze lokalizacji kierowali się organizatorzy.

Czekamy na Was w Ciechocinku. Kochacie taniec i dobrą zabawę? Wpadajcie na wyjątkową potańcówkę, którą organizujemy już w najbliższy piątek 28 lutego o godz. 16:00 w Łazienkach Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku. Czeka na Was mnóstwo atrakcji! - poinformowano na social mediach 'Tańca z Gwiazdami'.

Kto pojawi się na potańcówce "Tańca z Gwiazdami" w Ciechocinku?

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" poinformowała, że event, który będzie miał miejsce w piątek, w Ciechocinku zgromadzi osoby znane z poprzednich sezonów show. Pomimo tego, że podczas programu nie zobaczymy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" Hanny Żudziewicz i Michała Kassina okazją, aby spotkać tancerzy będzie wizyta do Ciechocinka. To właśnie Hania i Michał będą nauczycielami na potańcówce.

Pod okiem wspaniałych tancerzy Hanny Żudziewicz i Michała Kassina poznamy kroki taneczne, które sprawdzą się na każdej imprezie. Na uczestników spotkania czeka wiele atrakcji - zapowiedzieli organizatorzy.

Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Jędruch. Nie zabraknie również opowieści o kulisach "Tańca z Gwiazdami", które przedstawi Tomasz Wygoda.

Fani komentują informację dotyczącą potańcówki "Tańca z Gwiazdami"

Informacja przekazana na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami" spotkała się z dużą aprobatą fanów, a także tancerza Michała Kassina, który pod postem napisał:

POTAŃCÓWKA POTAŃCÓWKA! Będzie się działo. Zapraszamy.

Fani dopytywali, czy pojawią się również inni tancerze z obecnej edycji show. Jednak na evencie zabraknie tancerzy z 16 edycji, gdyż zaledwie dwa dni później pojawią się na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami".

Jaki super pomysł!

Jadę! - czytamy w komentarzach.

Co się okazuje, w informacji przekazanej przez produkcje show pojawiły się jeszcze dwie ważne informacje. Mianowicie chodzi o to, że fani, którzy przybędą do Ciechocinka na potańcówkę, mogą wziąć w niej udział zupełnie za darmo. Niestety jest i mniej pozytywna informacja, że liczba miejsc jest ograniczona.

