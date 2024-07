W ostatnich dniach atmosfera wokół brytyjskiej rodziny królewskiej znów staje się napięta. Wszyscy zastanawiają się, czy księżna Kate pojawi się na finale Wimbledonu, gdzie ma w zwyczaju wręczać statuetki. Póki co to pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale teraz Pałac wydał pilny komunikat w nieco innej sprawie. Wciąż dotyczy ona Kate Middleton!

Reklama

Nagły komunikat ws. księżnej Kate

Gdy kilka tygodni temu Kate Middleton pojawiła się na uroczystej paradzie z okazji urodzin króla Karola III, było jasne, że wcale nie oznacza to jej powrotu do życia publicznego. Ona sama wydała oświadczenie, w którym przyznała, że wciąż walczy z chorobą i w tym roku, jeżeli samopoczucie jej na to pozwoli, być może pojawi się na zaledwie kilku wydarzeniach.

Z okazji więc zbliżającego się finału Wimbledonu opinia publiczna zachodzi w głowę, czy księżna weźmie w nim udział. Zanim jednak zdążyliśmy poznać odpowiedź na to pytanie, Pałac Kensington zdążył wydać komunikat i rozwiać wątpliwości w nieco innej kwestii. Już dziś bowiem w Guards Polo Club w Windsorze odbędzie się coroczny, charytatywny mecz polo, na którym grywa książę William.

fot. EastNews Andrew O'Brien/Press Association/East News

To kolejny raz, gdy następca tronu weźmie udział w rozgrywce. Jego ukochana zawsze kibicowała mu na miejscu, a w ubiegłym roku to właśnie ona wręczyła nagrody jemu i jego zespołowi. Teraz jednak Pałac oficjalnie poinformował, że księżna nie pojawi się na meczu! Nie da się ukryć, że informacja ta zapewne zasmuciła wielu Brytyjczyków czy innych uczestników wydarzenia.

Rex Features/East News

Warto wspomnieć, że wiadomo już, iż Middleton nie pojawi się również na finale EURO 2024, podczas którego Anglia zmierzy się z Hiszpanią. Opinia publiczna nabiera więc coraz więcej pewności, że zabraknie jej także podczas finału Wimbledonu.

Zobacz także

Dzisiejszy charytatywny mecz polo, choć bez Kate na widowni, przebiegnie bez zakłóceń. W tym roku zabrane podczas wydarzenia środki zostaną przeznaczone na organizacje związane między innymi ze służbami ratunkowymi, zdrowiem psychicznym, ochroną środowiska i siłami zbrojnymi.

Reklama

Zobacz także: To dlatego książę William nie wspierał Anglii na meczu. Miał bardzo ważny powód