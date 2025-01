Film „Idź pod prąd” to produkcja, która od dnia swojej premiery przyciąga uwagę widzów w Polsce. Dostępny na platformie Netflix tytuł zyskał już miano jednej z najciekawszych nowości ostatnich dni. Dynamiczna akcja, pełna niespodziewanych zwrotów fabuła i świetne kreacje aktorskie sprawiają, że „Idź pod prąd” jest propozycją obowiązkową dla każdego, kto szuka czegoś wyjątkowego na wieczór.

„Idź pod prąd” – nowość Netflixa, która podbija serca widzów

„Idź pod prąd” opowiada historię, która z miejsca wciąga widza. Produkcja opiera się na historii lidera zespołu punk-rockowego KSU - Eugeniusza "Siczki" Olejarczyka i pokazuje trudną rzeczywistość w PRL, którą młodzi muzycy chcą nieco "ubarwić" poprzez swoją twórczość i bunt. Nietypowe wybory głównego bohatera prowadzą do zaskakujących konsekwencji, co sprawia, że film trzyma w napięciu do samego końca.

Warto zwrócić uwagę na kreację głównego bohatera, w którego rolę wciela się obiecujący aktor młodego pokolenia - Ignacy Liss. To niejedyna produkcja, w której zobaczymy jego talent - niedługo do kin trafi bowiem film "Światłoczuła", w której Ignacy wcieli się w jedną z głównych ról. Kolejną gratką dla widzów są piosenki zespołu KSU - fani punku z pewnością znajdą w tym klimacie inspirację i nutę nostalgii.

Film „Idź pod prąd” szybko zdobył uznanie użytkowników Netflixa, plasując się w czołówce najchętniej oglądanych tytułów. Widzowie chwalą go za oryginalność i zdolność do wzbudzania emocji. Film dostępny jest w bibliotece Netflixa i można go łatwo znaleźć, korzystając z wyszukiwarki platformy. Warto dodać go do swojej listy, aby nie przegapić okazji na wieczór pełen emocji i wrażeń - produkcja niemal natychmiast uplasowała się na 2. miejscu wśród polskich widzów. Nie możecie tego przegapić!

Co jeszcze warto obejrzeć w styczniu 2025?

Innym godnym uwagi tytułem jest „Tęsknię za Tobą”, film, który porusza serca swoją wzruszającą historią. Jeśli potrzebujecie czegoś bardziej emocjonalnego, ten tytuł z pewnością spełni Wasze oczekiwania. Do streamingu trafiły w ostatnich tygodniach też seriale: "Śleboda" z kreacjami Marii Dębskiej i Macieja Musiała, "Wzgórze psów" na podstawie powieści Jakuba Żulczyka czy "Czarne stokrotki", które już podbijają serca polskich widzów.

Oprócz nowości Netflix oferuje również szeroki wybór klasycznych filmów, które nigdy się nie starzeją. Warto sięgnąć po sprawdzone tytuły, które na stałe wpisały się w kanon kina. Dzięki różnorodności dostępnych produkcji każdy widz może znaleźć coś, co idealnie wpisuje się w jego gust filmowy.

