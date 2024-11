Od kilku tygodni Polacy spędzają większość czasu w domach, zachodząc w głowę, jak urozmaicić sobie ponure wieczory. Seans filmowy to świetne rozwiązanie, choć jeszcze lepszym wydaje się być wybór wciągającego serialu, który zapewni wrażeń na wiele dni. Od niedawna w Internecie króluje szczególnie jeden tytuł, po którym niektórzy mogą mieć problem, by spać spokojnie.

Reklama

Ten serial sprawił, że nie mogę oderwać się od telewizora

Jesienne, a już za chwilę zimowe, wieczory sprzyjają długim seansom filmowym. Polacy coraz chętniej wybierają świąteczne produkcje, choć są i tacy, którzy wolą zaczekać z nimi do ostatniego momentu. Co zatem warto wybrać w zamian? Od pewnego czasu w sieci króluje serial "Stamtąd", przy którym nawet największego twardziela może przejść dreszcz. O czym opowiada, gdzie go znajdziemy i ile liczy sezonów?

Amerykański serial "From", którego polski tytuł brzmi "Stamtąd", to produkcja z gatunku horroru science fiction stworzona przez Johna Griffina. Na początku pierwszego sezonu poznajemy rodzinę Matthewsów, która w trakcie wakacyjnej podróży kamperem trafia do dziwnego, z pozoru wyglądającego na opuszczone, miasteczka, z którego, jak się okazuje... nie ma wyjścia! Stałym elementem jest przewrócone na drogę drzewo, które zmusza podróżnych do objazdu, wskutek czego lądują w miasteczku.

Na miejscu dowiadują się, że brak drogi powrotnej to jednak najmniejszy problem, bo nocą w okolicy grasują tajemnicze i odstraszające stworzenia, które na pierwszy rzut oka przypominają zwykłych ludzi. Przy bliższym zetknięciu z potworami, te w najbardziej odrażający sposób pozbawiają swoje ofiary życia. Przybyła do miasteczka rodzina Matthewsów poznaje sporą grupę osób, które uwięzione są tam od miesięcy, a nawet i lat. Rozpoczynają wraz z nimi walkę o przetrwanie, ale w międzyczasie starają się rozwikłać tajemnicę tego miejsca i znaleźć drogę do domu.

kadr serialu "Stamtąd"

Wydarzenia toczą się głównie wokół Tabithy (Catalina Sandino Moreno), Jima (Eion Bailey) oraz ich dzieci, a także samozwańczego szeryfa miasteczka Boyda (Harold Perrineau), Jade'a (David Alpay), Dony (Elizabeth Saunders) czy Wiktora (Scott McCord). Uchronić się przed stworami pozwalają mieszkańcom tajemnicze talizmany, których działania jednak nie potrafią dokładnie wyjaśnić. Z biegiem czasu w miasteczku dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i zachodzą poważne zmiany, które przedtem nie miały tam miejsca.

Gdzie obejrzeć serial "Stamtąd"?

Serial "Stamtąd" w każdym odcinku trzyma w napięciu, stawiając przed widzami coraz więcej pytań. Pierwszy sezon hitu dostępny jest na platformie Netflix, jednak produkcja liczy już trzy sezony, a wszystkie znaleźć można na platformie MAX. Tam też 28 listopada pojawił się finałowy odcinek, który wcale nie kończy serii!

Twórcy już zapowiedzieli, że powstanie czwarty sezon, który bardzo możliwe, że również nie będzie ostatnim. Prace nad nim dopiero wystartują, a premierę wstępnie zaplanowano dopiero na 2026 rok, co oznacza, że na poznanie prawdy o tajemniczym miasteczku widzowie będą musieli jeszcze trochę poczekać. Ci jednak, co przygodę z serialem "Stamtąd" mają nadal przed sobą, nie muszą się martwić, bo dostępna na ten moment ilość odcinków zapewni im wrażeń na nawet kilka tygodni. Każdy z trzech sezonów składa się z dziesięciu epizodów po około 45 min.

Co ciekawe, serial zachwycił nie tylko widzów, ale i recenzentów. W popularnym serwisie "Rotten Tomatoes " ci ocenili serial na 100 % w skali świeżości. Możemy tam przeczytać również:

Ciągle dolewa oliwy do ognia, rozpala piekło swoich halucynogennych zagadek i przerażającego horroru. Efektem jest szalona i odważna odsłona serialu godna oklaskiwania - napisała Jasneet Singh z Collidera.

Serial po raz kolejny podnosi poprzeczkę. To połączenie dreszczyku emocji, napięcia, horroru i dramatu. Jest tu wiele zagadek, zwrotów akcji i pytań. Odpowiedzi na nie generują kolejne niejasności. To jeden z najlepszych seriali w historii telewizji - stwierdziła Tessa Smith z serwisu Screen Rant.

Będziecie oglądać?

Zobacz także: Żałoba w świecie sportu. Nie żyje 23-letni polski siatkarz

Reklama