Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są ulubieńcami widzów. Zakochanych połączyła wielka miłość, ale również pasja do dziennikarstwa. W mediach ich związek wygląda na nierealnie doskonały, a jak jest naprawdę? Katarzyna Cichopek właśnie dodała nowe wideo, które rozwieje wszelkie wątpliwości. Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek wyjawiła prawdę o swoim związku z Maciejem Kurzajewskim

Na początku ich związku w sieci aż wrzało, jednak z czasem internauci przywykli do nowej rzeczywistości i w pełni zaakceptowali świeżą relację Kasi Cichopek. Aktorka coraz śmielej pokazywała się publicznie z Maciejem Kurzajewskim i z miesiąca na miesiąc para spotykała się z coraz większą sympatią. Obecnie wielu odbiorców stwierdzi, że Katarzya Cichopek i Maciej Kurzajewski są sobie przeznaczeni i dopiero teraz widać, że są szczęśliwie zakochani. Wygląda na to, że "Kurzopki", jak żartobliwie nazywają parę fani, przechodzą radosny czas również na polu zawodowym, ponieważ już od września Kasia poprowadzi nowe show Polsatu!

Instagram@katarzynacichopek

Niedawno Kasia i Maciej wyjechali na zasłużony urlop, a już teraz do sieci trafiło nagranie, w którym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opowiedzieli na takie same pytania i zrobili tym samym test zgodności. Okazuje się, że byli niemalże zgodni i z nagrania wynika, że to Katarzyna lepiej prowadzi samochód, lepiej tańczy i opowiada lepsze dowcipy. Za to Maciej jest bezkonkurencyjny w załatwianiu spraw urzędowych i lepiej się uczył w czasach szkolnych. Zakochani nie mieli jednoznacznej odpowiedzi, co do jednego pytania:

Kto lepiej gotuje?

Wówczas Katarzyna Cichopek wskazała Macieja, a ten wskazał ukochaną. Fani od razu dostrzegli, jak dobrze dogadują się zakochani:

Bardzo autentyczna para. Do tego kulturalna. Spokój i klasa

Widać w końcu szczęście na twarzach, miłość wpływa na rozkwit i kobiety i mężczyzny

Boże jak ja Was lubię. Wyglądacie na taki cudowny związek o jakim każdy marzy

Jesteście dla siebie stworzeni, aż szkoda, że tak późno! - rozpisują się fani.

A Wy, lubicie Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

