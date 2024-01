Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nadal nie zdecydowali się zamieszkać razem? Informator serwisu Pomponik.pl rzuca nowe światło na związek najpopularniejszej pary prowadzących z "Pytania na śniadanie". Co zatem z remontowanym domem dziennikarza?

Reklama

Prawda o związku Cichopek i Kurzajewskiego wyszła na jaw

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najbarwniejszych par w polskim show-biznesie. Oboje nie ujawniają żadnych informacji ze swojego życia prywatnego, co pozostawia spore pole do spekulacji dla fanów pary. Jakiś czas temu było głośno o remoncie domu dziennikarza w Starej Miłosnej, ale to Katarzyna Cichopek publikowała kolejne kadry z remontu w swoim mieszkaniu, które zaaranżował dla aktorki zaprzyjaźniony projektant. Teraz serwis Pomponik donosi, powołując się na swojego informatora, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wcale nie mieszkają razem.

Zmienili plany, nie widać, żeby robili jakiś remont. Kasia mieszka z dziećmi w swoim mieszkaniu na Mokotowie, a Maciej wraca do domu w Starej Miłośnie. Trudno mężczyźnie w taki sposób budować relacje z dziećmi partnerki.

Zobacz także: Rozwód z Cichopek to dla Hakiela za mało. Już poczynił kolejne kroki

Co więcej, jakiś czas temu Paulina Smaszcz w jednym z ostrych komentarzy na temat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego też wspominała o tym, że para mieszka razem w domu dziennikarza.

Konkubina bez wahania mieszka w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, je z moich talerzy i kąpie się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? - mówiła jakiś czas temu Paulina Smaszcz.

Sądzicie, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikują zdjęcie, którym rozwieją wszelkie wątpliwości na temat wspólnego mieszkania?

Reklama

Zobacz także: Kasia Cichopek w końcu to zrobiła. Pokazała, jak wyglądały zaręczyny

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Mateusz Jagielski/East News