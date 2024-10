Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Zakochani tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Para postanowiła wziąć udział w programie, gdzie opowiedzieli m.in. o swojej miłości. Co zdradzili?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzili sekrety swojego związku

Katarzyna Cichopek przez lata związana była z Marcinem Hakielem, z którym doczekała się dwójki dzieci Adasia i Helenki. Małżonkowie w 2022 roku postanowili się rozstać. Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku Dominiki, z którą aktualnie spodziewa się dziecka, a Kasia Cichopek związała się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim. Para prowadziła wspólnie program "Pytanie na śniadanie", jednak po zmianie władzy u publicznego nadawcy zakochani zmuszeni byli rozstać się z programem. Cichopek i Kurzajewski długo nie narzekali na brak pracy, ponieważ szybko wyszło na jaw, że znalazło się dla nich miejsce w Polsacie. Zakochani zostali prowadzącymi nowego programu śniadaniowego "Halo tu Polsat". Oprócz tego Kasia dostała od stacji "kredyt zaufania" i zaoferowano jej pracę prowadzącej miłosne show "Moja mama i twój tata", które cieszy się rosnącą popularnością.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie zwalniają tempa i 6 października pojawili się w programie "Demakijaż" prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza!

Tej pary nie musimy Wam przedstawiać. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą niezwykle zgrany duet zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Od września wspólnie prowadzą program Halo tu Polsat. W Demakijażu szczerze opowiedzą o miłości, wspólnych pasjach i życiu na tzw. świeczniku. - napisano na Instagramowym profilu programu.

Kasia i Maciej w programie "Demakijaż" uchylili rąbka tajemnicy i opowiedzieli o swojej miłości. Para po raz pierwszy minęła się dwadzieścia lat temu podczas kręcenia programu we Francji. Kasia Cichopek przyznała, jednak że tego nie pamięta.

Podobno byliśmy tam razem - wyznała Kasia.

Maciej Kurzajewski wyznał, że doskonale pamięta ten moment i przyznał, że pomyślał sobie, że to musi być świetna dziewczyna.

Znakomita aktorka z promiennym uśmiechem, która zostanie w pamięci - stwierdził Kurzajewski.

Kasia przyznała natomiast, że kiedy poznała Maćka, była bardzo onieśmielona. Aktorka powiedziała również, że gdy lepiej poznała, ukochanego do jej świata wpłynął "ogromny spokój, cierpliwość, poczucie humoru i odwaga w zdobywaniu świata". Jak dodała, jest to coś ogromnie rozwijającego i jest za to bardzo wdzięczna Maćkowi. Prowadzący poruszył również temat zazdrości w związku.

Mamy zaufanie do siebie, ja oczywiście jestem bardzo zazdrosny, ale nie daje mi powodów Kasia do tego (...) To jest super atrakcyjna dziewczyna, staram się kontrolować, jak długo rozmawia z innymi i jak daleko jest ode mnie - stwierdził Kurzajewski.

Para w programie wspomniała również o swojej patchworkowej rodzinie. Katarzyna Cichopek z poprzedniego związku ma dwójkę dzieci - Adasia i Helenkę, natomiast Maciej Kurzajewski jest ojcem dwóch synów - Franka i Julka.

My mamy dzieci w bardzo różnym wieku. Moja córka jest jeszcze w szkole podstawowej, syn natomiast jest w liceum - wyznała Kasia.

Maciek Kurzajewski wtrącił, że jego dzieci są już dorosłe.

Mój młodszy syn Julek skończył liceum, studiuje poza Warszawą, mój starszy syn z kolei od kilku dobrych lat mieszka we Włoszech(...) więc tu jest taki patchwork, ale nie w takim pełnym wymiarze - dodał.

Kasia przyznała również, że razem z Maćkiem chcą, aby dom był bezpiecznym miejscem i żeby dzieci czuły się w nim dobrze i wiedziały, że drzwi są dla nich szeroko otwarte.

Bardzo szanujemy, żeby każdy z nas miał tę przestrzeń dla swoich dzieci i żeby nie czuły się zazdrosne i w jakiś sposób pominięte - dodała Kasia.

Para przyznała również, że gdy tylko ma wolną chwilę, to lubią wybrać się wspólnie w podróż! Spodziewaliście się tego, że Maciek i Kasia są taką zgraną parą?

