Katarzyna Cichopek przechodzi obecnie intensywny czas. Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" kobieta nie odpoczęła i od razu przeszła do Polsatu, w którym otrzymała pewną posadę prowadzącej jednego z show. Teraz do mediów trafiła informacja kiedy widzowie mogą spodziewać się emisji programu "Moja mama i Twój tata". Zobaczcie sami.

Wiemy, kiedy odbędzie się premiera nowego programu, w którym prowadzącą jest Kasia Cichopek

Kasia Cichopek zyskała popularność jako aktorka, jednak wspaniale odnajduje się w roli prowadzącej. Udowodniła to podczas śniadaniówki "Pytanie na śniadanie", gdzie zyskała jeszcze większą sympatię widzów. Teraz, gdy TVP postawiło na nowe twarze Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali zwolnieni z porannego show. Tę okazję wykorzystał Polsat, który od razu zaprosił aktorkę do prowadzenia nowego formatu inspirowanego edycją brytyjską. Kasia Cichopek podjęła się roli prowadzącej "Moja mama i Twój tata", w którym 40-sto i 50-latkowie będą mieli okazję poznać miłość życia.

Na kilka tygodni zamieszkali ze sobą w odciętej od świata, choć naszpikowanej kamerami willi, w której każdy ich krok śledzą nie tylko widzowie, ale i ich dorosłe pociechy. Dzieci uczestników, które także zamieszkały razem na czas programu, miały okazję nie tylko podglądać i komentować poczynania swoich rodziców, ale i realnie decydowały o ich sercowych wyborach. - czytamy w Wirtualnych Mediach.

Zdjęcia do najnowszego programu właśnie się zakończyły, a widzowie mogą spodziewać się formatu w jesiennej ramówce Polsatu. Oprócz nowej propozycji we wrześniu na antenie Polsat pojawią się między innymi: Taniec z gwiazdami”, „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” czy „Nasz Nowy Dom". Należy wspomnieć, że w "Tańcu z Gwiazdami" nie zobaczymy Marcina Hakiela, a jest to spowodowane tym, że stacja nie chce, aby byli małżonkowie spotkali się na ramówce czy innej promocji programów. Obecna partnerka tancerza skomentowała to tak:

To chyba nie jest tajemnica... Marcina nie będzie w ''TzG'' przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie stacji. (...) Utwierdziłam się w mojej wiedzy na temat tego, dlaczego zostały podjęte takie decyzje

Czekacie na nowy program "Moja mama i Twój tata"? My tak!

