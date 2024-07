Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", jednak tym razem w formacie szykują się spore zmiany. Jak ostatnio informowaliśmy z show pożegnał się Marcin Hakiel, na jaw wychodzą kulisy tej sprawy. Dlaczego taka była decyzja Polsatu?

Jako pierwsi informowaliśmy, że Marcin Hakiel nie pojawi się w 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Osoba z produkcji wyznała nam, że zamiast niego i dwóch jeszcze innych tancerzy pojawią się nowe osoby "ze świeżym spojrzeniem i nową energią". Wygląda na to, że nie tylko to było powodem jego odejścia. Jak przekazał "Plotek.pl", Polsat nie widział dla Marcina miejsca w stacji, po tym jak jego była żona Katarzyna Cichopek wraz z ukochanym Maciejem Kurzajewskim, zostali prowadzącymi nowej śniadaniówki "Halo tu Polsat". Oprócz tego Cichopek poprowadzi w Polsacie randkowe show "Moja mama i twój tata". Stacja nie chciała więc "niezręczności".

Jak donosi w rozmowie z "Plotkiem" osoba związana z Polsatem, Polsat "nie chce kombinować, przy grafiku".

Marcin musiałby promować program w nowej śniadaniówce stacji, którą poprowadzi m.in. Maciek z Kasią. Nikt nie chce niezręczności i kombinowania przy grafiku. Jest jeszcze ramówka i inne ważne wydarzenia Polsatu, na których mogliby na siebie wpaść. Szefostwo stacji doszło do wniosku, że nie mogą sobie na to pozwolić i komfort ich zakontraktowanych gwiazd, które będą miały na antenie kilka formatów, jest dla nich najważniejszy

Portalowi udało się ustalić, jak Marcin Hakiel zareagował na decyzję stacji.

W ogóle nie był rozczarowany. Specjalnie też o to nie zabiegał - przekazuje osoba z otoczenia Hakiela, dodając: Stwierdził, że jak przyjdzie oferta, to ją rozważy, a jak nie to świat się nie zawali. Poza tym jest skupiony na przygotowaniach do przywitania na świecie dziecka, które jest owocem jego związku z ukochaną Dominiką.

