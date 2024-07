Katarzyna Cichopek właśnie dodała nowe zdjęcie na Instagram. Okazuje się, że prócz doskonałego wyglądu aktorki kadr niesie za sobą pewną ważną informację! To stanie się już we wrześniu! Zobaczcie szczegóły.

Katarzyna Cichopek przekazała radosne wieści

Katarzyna Cichopek niedawno miała bardzo intensywny czas zawodowy. Po ogłoszeniu, że została zwolniona z "Pytania na śniadanie" okazało się, że stacja Polsat znalazła dla niej nową rolę. Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy format "Moja mama i Twój tata", do którego zdjęcia niedawno się zakończyły. Dodatkowo, Kasia wciąż spełnia się jako aktorka na planie "M jak miłość". Nie dziwne, że pragnęła wyjechać ze swoim ukochanym na wakacje. I tak się właśnie stało.

Zakochani na swój wypoczynek wybrali Grecję, z której niemalże codziennie dodawali nowe kadry. Teraz jednak Katarzyna Cichopek postanowiła dodać kolejne zdjęcie, a wraz z nim pewną informację! To już niebawem:

Moja Mama i Twój Tata. Zapraszam od września do @polsatofficial - napisała Kasia Cichopek.

Wygląda na to, że dodane przez aktorkę zdjęcie pochodzi z planu zdjęciowego do nowej produkcji. Katarzyna Cichopek zaskoczyła swoim wyglądem. Na tę okoliczność wybrała jasnoróżową sukienkę z dużym rozporkiem. Postanowiła również swoją kreacją wyeksponować biust, co spodobało się jej fanom. Internauci od razu ruszyli do komentowania:

Seksowny dekolt, piękna figura

Kasiu czekamy na wrzesień

Piękny dekolt, ależ Ty wyglądasz kobieto!

mat. prasowe

Co ciekawe, przez to, ze Katarzyna Cichopek dołączyła niedawno do Polsatu stacja zdecydowała, że Marcin Hakiel nie zatańczy w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak donosi informator Plotka chodzi o to, żeby byli małżonkowie nie spotykali się podczas ramówki czy innej promocji programu.

Marcin musiałby promować program w nowej śniadaniówce stacji, którą poprowadzi m.in. Maciek z Kasią. Nikt nie chce niezręczności i kombinowania przy grafiku. Jest jeszcze ramówka i inne ważne wydarzenia Polsatu, na których mogliby na siebie wpaść. Szefostwo stacji doszło do wniosku, że nie mogą sobie na to pozwolić i komfort ich zakontraktowanych gwiazd, które będą miały na antenie kilka formatów, jest dla nich najważniejszy - mówił informator serwisu Plotek.pl

Czekacie na nowy program, który poprowadzi Katarzyna Cichopek?

