Kasia Cichopek ma za sobą intensywny czas, pełen rewolucji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że została nową gwiazdą Polsatu i na start poprowadzi premierowe show! Aktorka przez minione miesiące chętnie dzieliła się z odbiorcami najważniejszymi informacjami z życia, a teraz przyszedł czas na wiadomość, na którą sama długo czekała!

Reklama

Kasia Cichopek podzieliła się swoim szczęściem

Związek Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego budzi ogromne zaciekawienie, jednak oni sami, szczególnie ostatnio, wolą strzec swojej prywatności. W ciągu kilka minionych miesięcy para musiała stawić czoła niemałym zmianom na polu zawodowym, a wszystko zaczęło się od zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Początkowo nie było jasne, co dalej z ich karierą w TVP, ale teraz wszystko już wiadomo.

Kasia nadal będzie spełniać się na planie "M jak miłość", jednak już od jesieni będziemy mogli oglądać ją na antenie Polsatu w nowym show. Maciej z kolei ostatecznie rozstał się z Telewizją Polską i spekuluje się, że wraz z ukochaną poprowadzi śniadaniówkę Polsatu. Duet nie może więc narzekać na nudę, ale jak się właśnie okazało, w końcu będą mieli chwilę dla siebie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Facebook Katarzyna Cichopek

Rozanielona Kasia Cichopek poinformowała, że rozpoczął się jej długo wyczekiwany urlop i najbliższy czas ma zamiar spędzić na korzystaniu z uroków lata!

Zaczynam mój zasłużony urlop!! Po pięknym i intensywnym czerwcu i lipcu pełnym zawodowych wyzwań, teraz zamieniam się w panele fotowoltaiczne i ładuję moją baterię energią słoneczną

Co ciekawe, aktorka ledwie co zdążyła poinformować o urlopie, a już poleciała z ukochanym do słonecznej Grecji. Maciej spędził tam ostatnio trochę czasu z synem, natomiast teraz zakochani dzielą się z tego miejsca wspólnymi kadrami.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Kate Middleton wyjechała? Nowe wieści ws. walczącej z rakiem księżnej