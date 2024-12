Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Oboje budzą ogromne zainteresowanie opinii publicznej, co zdaje się zachęca ich do tego, by chętniej pokazywać się razem nie tylko w pracy! Wciąż jednak ostrożnie podchodzą do wszystkiego, czym decydują się podzielić na forum, by nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji. Najnowsze nagranie z ich udziałem bez dwóch zdań jest od tego bardzo dalekie. Radość aż od nich bije!

Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski mają powód do radości

Chociaż przez długi czas starali się ukrywać swój związek, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski szybko zdobyli tytuł "najpopularniejszej pary" w polskim show-biznesie. Razem współprowadzili razem program "Pytanie na śniadanie", a gdy roszady w Telewizji Polskiej poskutkowały ich zwolnieniem, niemal od razu dostali propozycję od Polsatu. Tak więc od kilku miesięcy Kasia i Maciek zasiadają na kanapie nowej śniadaniówki "Halo tu Polsat".

Oboje chętnie chwytają się nowych wyzwań, a ostatnio nawet wystąpili w teledysku! Poza tym są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie przemycają drobne urywki z życia prywatnego, jednak skrupulatnie je selekcjonując. Zakochani nie chcą zbytnio wystawiać swojej relacji na świecznik, a już z pewnością daleko im do publicznego prania brudów, co pokazały medialne wrzawy z udziałem ich ex małżonków. Kasia i Maciek ochoczo więc dzielą się sielankowymi kadrami, a teraz zobaczyliśmy wyjątkowe nagranie z ich udziałem!

AKPA/Piętka Mieszko

Duet na planie "Halo tu Polsat" znów skorzystał z usług obecnej tam wróżki. Ostatnio ta wywróżyła im szczęście i zmianę lokalizacji w nowym roku. Raptem kilka dni później Kasia i Maciek ogłosili, że są w trakcie remontu wymarzonego domu, do którego niedługo się przeniosą! Przepowiednia wróżki okazała się więc trafna, dlatego zakochani raz jeszcze się do niej udali. Tym razem usłyszeli, że 2025 rok upłynie im pod znakiem ogromnej miłości, która już ich nie opuszcza. Oprócz tego jedna z kart odsłoniła ich zawodową przyszłość.

(Czeka was - przyp. red.) dużo pracy. Jeszcze drugie zajęcie dodatkowe... oprócz ''Halo tu Polsat'' będzie jakiś dodatkowy program, jakieś dodatkowe przedsięwzięcie, które również będziecie prowadzić razem. Być może już niedługo zobaczymy was w jakimś nowym show, które będziecie prowadzić razem

Kasia i Maciek nie kryli radości i od razu posłali sobie porozumiewawcze spojrzenia. Czyżby już było coś na rzeczy? Tego nie wiadomo, ale jak przyznała wróżka, dodatkowe zajęcie niewątpliwie im się przyda, ponieważ w 2025 roku czeka ich sporo wydatków.

Niestety te wydatki będą bardzo duże. Te inwestycje, które poczyniliście, są duże... trzeba będzie na to wszystko zarobić. Będzie czym zarabiać, bo jest nowe przedsięwzięcie. Także duże inwestycje, na które pójdzie furmanka banknotów, ale dacie radę

Myślicie, że w nowym roku Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski rzeczywiście poprowadzą razem jeszcze jakiś program?

