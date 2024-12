Fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego mają to szczęście, że mogą "podglądać" życie pary nie tylko na telewizyjnym ekranie, ale również w mediach społecznościowych. Zakochani coraz śmielej dzielą się tam swoją prywatnością, a przede wszystkim bijącym od nich szczęściem i spełnieniem! Fani również to dostrzegają, ale ostatnie nagranie, które opublikowali prowadzący "Halo, tu Polsat" to prawdziwy "biały kruk"!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szaleją na łyżwach

Powiedzieć, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to uwielbiana w polskim show-biznesie para, to jakby nie powiedzieć nic. Zakochani mają szerokie grono wielbicieli, którzy bardzo im kibicują zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Nic dziwnego zatem, że każdy krok pary, którym prezenterzy zdecydują się podzielić jest szeroko komentowany w sieci. Niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili wieści ws. nowego domu, a teraz pokazali kadry z wyjątkowej i nietypowej randki!

Katarzyna i Maciej wybrali się na ... łyżwy i na Instagramie pokazali nagranie, na którym podczas jazdy uroczo trzymają się za ręce. Para zdradziła, że pierwszy raz w tym sezonie ma okazję na taką atrakcję:

Pierwszy w tym sezonie dzień na łyżwach! Dajcie znać w komentarzach, kiedy wybieracie się na swoje ulubione lodowisko - pochwaliła się para.

Fani nie mogli przejść obok wpisu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego obojętnie i dosłownie zalali ich komplementami i miłymi słowami. Niektórzy postanowili podzielić się też swoim własnym doświadczeniem łyżwiarskim!

Kochajcie się, miło się na was patrzy, zakochańce

Jezu jak ja Wam Kochani kibicuję

Wyglądacie, jakbyście mieli po 15 lat. To komplement!

Cudnie się na Was patrzy

Byłam w ten weekend również pierwszy w tym sezonie

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potrzebowali chwili relaksu w zabieganym, przedświątecznym czasie - a bożonarodzeniowe dekoracje i klimat zdecydowanie sprzyja odpoczynkowi! Przypomnijmy, że dopiero co para pochwaliła się kadrem z ... ich wspólnego domu, którego remont ruszył pełną parą, co również nie umknęło uwadze fanów:

Nasz wymarzony dom! Nareszcie - zachwycają się zakochani.

Jak Wam się podoba pomysł na aktywną randkę, na który wpadli Katarzyna Cichopek wraz z ukochanym? My jesteśmy pod wrażeniem. Trzeba przyznać jedno: tej parze nie brakuje kreatywności i energii!

