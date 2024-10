W 2022 roku niektóre redakcje otrzymały nagrania prywatnych rozmów Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Trafiły one również do TVP, gdzie wówczas pracowała para. Co więcej, otrzymała je również sama Katarzyna Cichopek, o czym poinformowała wprost oraz jej były mąż Marcin Hakiel. Sprawa została zgłoszona na policję i ostatecznie zajęła się nią prokuratura, ponieważ nagrania zostały pozyskane w sposób nielegalny. Po jakimś czasie sprawa przycichła, a teraz okazuje się, że dochodzenie wznowiono, bo miały pojawić się nowe okoliczności...

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel tworzyli udany związek przez 17 lat, a w mediach uchodzili za perfekcyjne małżeństwo. Ich rozstanie wywołało ogromną burzę w mediach, tym bardziej, że niedługo potem okazało się, że Katarzyna Cichopek stworzyła już nową relację z Maciejem Kurzajewskim.

Początkowo para spotkała się z ogromną krytyką, ale dziś są szczęśliwi i nadal tworzą udany związek. W kwietniu 2022 roku "Super Express" ujawnił, że do mediów miał trafić maile z nagraniem prywatnej rozmowy Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. To właśnie wtedy wybuchła tzw. "afera podsłuchowa", a sprawą zajęła się prokuratura. Wtedy Katarzyna Cichopek była zszokowana tym, że ktoś ją podsłuchiwał:

Policja i prokuratura pracują nad tą sprawą, jest ona w toku. Ja dostałam to nagranie. Na pewno nie jest to nic przyjemnego, jest to absolutnie złamanie prawa, a nielegalne pozyskanie rozmów prywatnych, jest to dla mnie kryminał

mówiła Katarzyna Cichopek w 2022 roku dla serwisu Plotek.pl.