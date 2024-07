1 z 8

Maciej Myszkowski wystąpił w roli modela na warszawskiej imprezie Warsaw Fashion Street. Mąż Justyny Steczkowskiej rzadko pojawiał się na eventach sam. Najczęściej był widywany w towarzystwie swojej żony. Teraz w roli gwiazdy i modela prezentował się na wybiegu znakomicie. Co przykuło uwagę fotoreporterów? To, że Myszkowski nadal nosi ślubną obrączkę. To ma być dowód na to, że pomimo rozstania, Justyna Steczkowska i Maciej jeszcze do siebie wrócą i nie przekreślą swojego 17-letniego małżeństwa.

Nie powinien dziwić fakt, że Maciej Myszkowski wystąpił w roli modela, bo od tego właśnie zaczynał swoją karierę zanim został architektem.

Dorota Wróblewska doskonale pamięta początki Myszkowskiego jako modela i pokazała kilka zdjęć z przeszłości męża Justyny Steczkowskiej.

Jeden z najbardziej przystojnych modeli. Mieliśmy okazję współpracować przy kilku pokazach. Zawsze profesjonalny z wielką klasą. Słynny z tego, że na backstage wprowadzał dobry nastrój i humor.

Dowcipny cały czas :). Maciej Myszkowski dzisiaj jest architektem - napisała na swoim Facebooku Wróblewska.

Zobaczcie obecne zdjęcia Macieja Myszkowskiego oraz te z przeszłości i oceńcie sami czy prezentuje się tak dobrze jak sprzed lat? :) Dla nas na jednej z fotografii jest nie do rozpoznania!

Zobacz także: Mąż Justyny Steczkowskiej, Maciej, pierwszy raz o ich rozstaniu! "Życie pokaże, czy..."