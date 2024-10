Za nami już 7. odcinek 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak zwykle nie brakowało fantastycznych występów uczestników, jednak tym razem najgłośniej jest o Olku Sikorze, który wcielił się w Skolima. Zdania fanów po jego wykonie są podzielone, a swój komentarz zamieścił nawet... sam Skolim! Nie uwierzycie, co napisał w sieci!

"Twoja twarz brzmi znajomo": Skolim komentuje występ Aleksandra Sikory

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 21. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Zwyciężczynią ostatniego, 7. odcinka "TTBZ" została Basia Wypych, która wcieliła się w rolę Pink i wykonała utwór „So what”. Tym razem to jednak nie występ zwyciężczyni odcinka, a wykon Aleksandra Sikory wzbudził największe emocje wśród fanów show. Znany prezenter wystąpił w duecie z Kasią Ptasińską, którzy wcielili się w role Skolima i Cleo. Po ich występie w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy - zdania widzów "Twoja twarz brzmi znajomo" są mocno podzielone.

Nie podobało mi się.... to raczej parodia

To było straszne... - pisze część fanów

Nie zabrakło jednak też bardzo pozytywnych opinii!

Świetny występ, brawo

Super występ

Popłakałam się ze śmiechu. Świetny występ

Olek - mój cichy bohater tej edycji - piszą pozostali

Co ciekawe, występ Aleksandra Sikory skomentował nawet... sam Skolim! Muzyk postanowił zamieścić komentarz pod fragmentem występu prezentera w jego roli, który pojawił się na oficjalnym profilu facebookowym programu. Wygląda na to, że wykon Olka Sikory nie przypadł mu do gustu. Wokalista zamieścił wymowny komentarz.

Nie wiem, ile bym musiał wypić w rodzinnych stronach, żeby tak zaśpiewać - napisał Skolim

Produkcja "Twoja twarz brzmi znajomo" postanowiła zareagować na komentarz muzyka.

Skolim dawaj do nas - odpisała żartobliwie produkcja TTBZ

A Wam, jak się podobał występ Aleksandra Sikory w roli Skolima?

