Leon Myszkowski i Ksenia Ngo od dłuższego czasu są nierozłączni. Choć rzadko dzielą się szczegółami swojego życia prywatnego, ich uczucie nie jest tajemnicą. W wywiadzie dla "Pytania na Śniadanie" Leon zdradził, że jego relacja z Ksenią jest bardzo poważna i oboje myślą o przyszłości. Syn Justyny Steczkowskiej nagle zaczął mówić o ślubnych planach.

Leon Myszkowski zyskał popularność przede wszystkim dzięki swojej mamie- Justynie Steczkowskiej. Dodatkowo, Leon sam rozwija swoją karierę muzyczną, a ostatnio rozpoczął również pracę w telewizji. Widzowie mogli zobaczyć jego zmagania w "Naszych w mundurach", a teraz wraz z bratem komentuje inne programy w "Gogglebox. Przed telewizorem". Prywatnie od lat spotyka się z Ksenią Ngo, z którą jak się okazuje już planuje ślub.

W ostatnim czasie Leon i Ksenia zaprosili kamerę "Pytania na śniadanie" do domu Justyny Steczkowskiej i udzielili szczerego wywiadu. Leon od razu odniósł się do swoich słów sprzed kilku miesięcy, gdzie przyznał, że nie jest gotowy na założenie rodziny.

Warto wspomnieć, że na ten moment Leon i Ksenia nie są zaręczeni. Para wydaje się jednak szczęśliwa i pewna swoich planów. I choć nie ujawnili jeszcze miejsca ceremonii ani listy gości, jedno jest pewne – będzie to wyjątkowy dzień zarówno dla nich, jak i dla ich bliskich.

Ksenia szybko odnalazła się w kręgu rodzinnym Myszkowskich. Justyna Steczkowska, która znana jest z silnych więzi rodzinnych, miała ciepło przyjąć wybrankę syna i traktować ją z dużą serdecznością. Teraz Ksenia w rozmowie z reporterem "Pytania na śniadanie" przyznała, jaka prywatnie jest Justyna Steczkowska.

Justyna jest cudowna. Jestem mega szczęśliwa. Nie wiem, za co mam takie szczęście. Ona jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą. Kiedy pokłócę się z Leonem, pierwsze, co robię, to dzwonię do niej, żeby się poskarżyć. Ona jest super!

- przyznała Ksenia.