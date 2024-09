Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest jedynym z ulubionych rozrywek widzów! Teraz, gdy właśnie ruszyła 21. edycja show fani z wielką przyjemnością oceniali nie tylko uczestników, ale również nową prowadzącą czy jurorów. Zdecydowania większość swoją uwagę skupiła na Justynie Steczkowskiej. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Justyna Steczkowska w "TTBZ", a fani podzieleni!

Tegoroczna edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaskoczyła widzów na każdym polu. Dobór uczestników oceniany jest jako wspaniały, ale fani mogli liczyć tym razem na zmianę prowadzącego, a w składzie jury zasiadły dwie nowe twarze- Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Gdy tylko produkcja ogłosiła, że to właśnie wokalistka została nową jurorką programu to fani oszaleli z zachwytu. A jak sprawdziła się w tej roli?

Za nami pierwszy odcinek 21. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym ośmiu uczestników zaskoczyło swoimi umiejętnościami wokalnymi. Wielkie wrażenie na jurorach i fanach zrobił występ Kuby Szyperskiego, który wykonał piosenkę Celine Dion. Jednak to Patricia Kazadi wygrała premierowy odcinek i zdaniem większości była najlepsza! Jak to zwykle bywa fani komentują werdykt w programach rozrywkowych, jednak tym razem największa uwaga była skupiona na Justynie Steczkowskiej! Wielu widzów było zachwyconych debiutem swojej ulubienicy:

Super Justyna! Brakowało Cię w tym składzie

Justyna Steczkowska to jest klasa sama w sobie!

Jednak zdecydowana większość zwróciła uwagę na jedno! Na sposób siedzenia Justyny Steczkowskiej. Przez cały odcinek kobieta siedziała plecami do Stefano Terrazzino i do uczestników. Fani zastanawiają się czym to mogło być spowodowane:

Dlaczego Justyna Steczkowska siedzi cały czas tyłem do Stefano Terrazzino? To tak na serio? Słabe bardzo

Podpinam się pod pytanie dlaczego Justyna siedzi tyłem do Stefano i bokiem do uczestników? Może nogi jej się nie mieszczą pod tym stołem jurorskim?

Pani Steczkowska swoim zachowaniem lekceważy nie tylko Stefano, ale również widzów. Źle się to ogląda. - grzmią fani.

Warto wspomnieć, że Justyna Steczkowska niedawno obchodziła swoje urodziny i wyznała wówczas, że chce się rozwijać i spełniać. A jedną z najważniejszych wartości w jej życiu to wolność!

Oglądaliście pierwszy odcinek 21. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Jak oceniacie debiut Justyny Steczkowskiej?

