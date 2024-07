Od kiedy z serialu „M jak miłość” zniknęła Małgorzata Kożuchowska, producenci rozpoczęli poszukiwania kolejnej gwiazdy, która mogłaby pojawić się na ekranie. Wybór był oczywisty, najlepszą kandydatką, która może przyciągnąć widzów przez telewizory jest Anna Mucha!

Aktorka, która w sporadycznie wciela się w rolę Magdy Marszałek, może liczyć na dodatkowe honorarium, jeśli tylko zgodzi się występować częściej.

Według informacji „Faktu” Mucha wciąż zastanawia się czy przyjąć propozycję producentów.

- Anka nie ma na razie innych propozycji. A do „M jak miłość” wolałaby wracać cyklicznie, na dwa trzy miesiące. To dałoby jej większą swobodę i z pewnością by jej nie ograniczało i nie pozwoliło utknąć na stałe w serialu - zdradziła w rozmowie z tabloidem osoba z otoczenia Muchy.

Chcielibyście, żeby Anna Mucha pojawiała się w serialu częściej?

