Patrząc na związek Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego można odnieść wrażenie, że "miłość zmienia człowieka". Odkąd aktor spotyka się z dziennikarką można zauważyć zmianę w jego prezencji. Gwiazdor w swoim ostatnim wywiadzie, którego udzielił w piśmie "Twój Styl" przyznał, że o jego garderobę dba właśnie Monika.

- Na co dzień chętnie ubrałbym się w worek i miał w dupie wszystkie trendy mody, ale Monika dba, żebym wyglądał jak człowiek. Nie znoszę uniformizacji, zachowań stadnych. Nawet rowerzyści mnie ostatnio denerwują, bo wszyscy mają takie same obcisłe majtki i identyczne okularki - powiedział Zamachowski.

Richardson dba o wizerunek swojego partnera w każdej sytuacji. Szykuje mu nawet strój na rower. Zamachowski na przejażdżki miał zwyczaj zakładania stroju maskującego składającego się z czapeczki z daszkiem, okularów i kamizelki odblaskowej. Teraz już tego nie robi:

- Do niedawna tak robiłem, nazywałem to “zestaw maskujący Bernard”. Ale już nie stosuję, trochę pod wpływem Moniki, bo ona uważa, że nie ma co się chować - wyznał aktor.