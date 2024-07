Wybór Moniki Kuszyńskiej jako reprezentanta naszego kraju w konkursie Eurowizji wzbudził ogromne zainteresowanie mediów i jej fanów. Niestety w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, które zaskoczyły samą Kuszyńską. Zobacz: Monika Kuszyńska zdenerwowała się na Polaków. Udowodniła brak racji i tolerancji: Zaściankowe myślenie!

Piosenkarka nie przejmując się złośliwymi komentarzami wzięła się ostro do pracy i promuje swoją piosenkę na wielu zagranicznych koncertach. Okazuje się również, że była wokalista zespołu Varius Manx, ma wielką niespodziankę, którą szykuje na Eurowizję. W rozmowie z eurowizja.org piosenkarka opowiedziała o swoich planach.

- Będę miała na scenie ciekawy wózek. Mniej więcej już wiem jak go ogram, nie chcę żeby to był przedmiot, który wydaje się, że ja chcę ukryć. To jest coś co mi towarzyszy na co dzień i nie mam kompleksów z tego powodu, że jestem na wózku. Chociaż oczywiście nie jest to atrybut którym chcę się promować, bo to nie o to chodzi. On jest częścią mnie, częścią mojego życia. Na co dzień używam sportowego, ale potrafią być takie wózki, które są spektakularne, ciekawe w wyglądzie i są sceniczne także. Pracujemy nad tym, żeby jakaś ciekawostka zaistniała- wyznała Kuszyńska.