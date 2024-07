Cheryl Cole to jedna z najlepiej ubranych Brytyjek. Gwiazda stawia na wielkich projektantów i świetne stylizacje. Nie tylko na czerwonym dywanie, ale i na co dzień nosi ubrania i dodatki, o których większość z nas może tylko pomarzyć. Tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę, gdy ta wylądowała na lotnisku LAX w Los Angeles.

Cheryl miała na sobie porwane dżinsy Frame Denim, metaliczne szpilki Givenchy w odcieniu miedzi i pastelową kurtkę - bomber jacket projektu Oliviera Rousteinga dla Balmain. Cena tej kurtki to ponad 4,800 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje pokaźną kwotę. Pikowana kurtka z wiosenno-letniej kolekcji tego domu mody to koszt ponad 20,300 złotych. Jest szał...a może czyste szaleństwo?