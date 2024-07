Paulina Krupińska zaczyna właśnie swoją karierę na warszawskich salonach. Wczoraj Miss Polonia 2012 pojawiła się na wielkiej gali Viva! Najpiękniejsi 2012.

Reklama

Więcej o Miss Polonia 2012 przeczytacie tutaj >>>

Młoda gwiazdka wyglądała bardzo ładnie. W prostym kombinezonie z metką Just Paul i cielistych szpilkach wyglądała ładnie i skromnie. Całość doskonale uzupełnił jeden z najmodniejszych dodatków sezonu - kopertówka ASTI - "Diament" od Sabriny Pilewicz. Ten mieniący się jak hologram dodatek to HIT! Wcześniej nosiły go już m.in. Edyta Herbuś i była Miss Polonia Rozalia Mancewicz.

Reklama

Zobacz inne gwiazdy na gali Viva! Najpiękniejsi: