Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk postanowili zacieśnić swój kontakt z fanami, dlatego na Facebooku aktywnie uczestniczą w dyskusjach pod zamieszonymi statusami. Wielokrotnie już "fani" zarzucali parze poważną moderację, która objawiała się blokowaniem, i brak dystansu do "szczerych" ocen (nierzadko wulgarnych). Zakochani twierdzą jednak, że ich profile są właśnie po to otwarte, aby oprócz szczerości panowały na nich kultura i wzajemny szacunek.

Ostatnio Mikołaj pod wpisem, w którym jasno wytłumaczył dlaczego blokuje niektórych komentatorów, dość dosadnie odpowiedział na kolejne słowa krytyki.

Fani próbowali dowiedzieć się od swojego idola, dlaczego nie walczy z kłamliwymi publikacjami pojawiającymi się w tabloidach. Mikołaj całą winę zrzucił na byłą partnerkę, szczegółowo opisując co i jak:

- Aneta nie chce walczyć z plotkami... Pytałem Ją o to już jakiś czas temu.. Nie zamierza pozywać nikogo kto plotkami uderza w naszych Synków. Prosiłem Ją 1.5 roku temu o to żebyśmy zgłosili do sądu gazety, które napisały, że nasi Synowie muszą chodzić w specjalnych chodzikach i nie wiadomo czy w ogóle będą chodzić. Odmówiła... Sprawę założyłem sam. Tak to wygląda między innymi.