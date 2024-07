Agnieszka Włodarczyk ostatnio uaktywniła się na facebookowym profilu. Aktorka bardzo często udostępnia swoje przemyślenia, prosi fanów o pomoc o podejmowaniu decyzji i chętnie też dementuje to, co w jej związku się dzieje. Ostatnio tabloidy spekulowały, że Mikołaj Krawczyk nie chce mieć kolejnych dzieci, a ze swoimi synami nawet nie ma ochoty się spotykać. Co więcej, posądzono go o niepłacenie alimentów. Ostatnim razem, podobna sprawa odbiła się spotkaniami w sądzie. Zobacz: Co z alimentami Krawczyka? Wszystko wyszło na jaw

Teraz Agnieszka skomentowała krótko wszystkie plotki po kolei. Uspokoiła fanów i media, że Mikołaj planuje mieć z nią dziecko, a Anecie Zając płaci regularnie pieniądze i to "niemałą kwotę".

Ciekawostką może być fakt, że Włodarczyk sprytnie kolejny raz wbija szpilę byłej partnerce aktora. Sugeruje że ta, wbrew decyzji sądu, nadal zabrania mu spotkań z synami:

- Prosił o spotkanie i dostał odpowiedź odmowną, jak wiele razy wcześniej.

To nie pierwszy raz kiedy Agnieszka między wierszami atakuje Zając. "Mści się na byłym wykorzystując niewinne dzieci"

