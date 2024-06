Chociaż wielu nie wróżyło im szczęścia, Rzeźniczakowie na każdym kroku udowadniają, że odnaleźli prawdziwą miłość. Chętnie chwalą się swoim związkiem na forum, a przy okazji Paulina ma szansę rozwijać swój profil na Instagramie. Teraz wrzuciła do sieci nową fotką, którą prędko skomentował jej ukochany. Gdy fanka to zobaczyła, nie mogła uwierzyć.

Kuba Rzeźniczak skomentował zdjęcie żony, fankę zamurowało

Po przeprowadzce do Warszawy życie Rzeźniczaków nabrało rozpędu. Kuba wziął udział w gali MMA, a Paulina prężnie rozwija się jako influencerka. Oboje chętnie relacjonują swoje rodzinne życie w mediach społecznościowych, co dziś już spotyka się z ogromnym entuzjazmem odbiorców. Żona sportowca stara się również iść nieco w kierunku mody i regularnie dzieli się z fanami skomponowanymi stylizacjami.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie Instagram@jakubrzezniczak25

Pod najnowszą fotką nie zabrakło komplementów, a jeden z komentarzy, jak zawsze zresztą, należał do Kuby Rzeźniczaka. Ten krótko, ale wymownie dał do zrozumienia, że jest Pauliną oczarowany!

Mogę Panią zabrać na kolacje? - dopytywał.

Paulina nie zwlekała z odpowiedzią i szybko odparła: "Z panem zawsze". Co ciekawe jednak, wpis Kuby wywołał niemałe zamieszanie, a pewną internautkę w pierwszej chwili aż zamurowało. Okazało się jednak, że doszło do nieporozumienia, ponieważ ta początkowo sądziła, że to obcy mężczyzna próbował zaprosić Paulinę na randkę! Gdy jednak zorientowała się, kto tak właściwie zostawił ten komentarz, nie mogła powstrzymać się od śmiechu.

Chciałam napisać: ''Ale gość ma tupet'', patrzę, a to Kuba przecież. Piękną masz żonę, bez dwóch zdań! Najlepszego dla Was

Kuba prędko zareagował, dając znać, że sytuacja bardzo go rozbawiła.

Jakub Rzeźniczak skomentował zdjęcie żonie Instagram@paulina_rzezniczak