Jeśli jeszcze tego nie zauważyliście, to aktualnie całe Hollywood przebywa na Ibizie. Hiszpańska wyspa była ostatnio świadkiem bójki Orlando Blooma i Justina Biebera, imprezowania Lindsay Lohan, czy Michelle Rodriguez i Leonardo DiCaprio. Też chcecie się tam wybrać?! Bo my bardzo! Ale wracając do stylu gwiazd. Paparazzi mają co robić, bo celebrytów na Ibizie nie brakuje.

Paparazzi sfotografowali ostatnio Michelle Rodriguez, aktorkę która znana jest ostatnio przede wszystkim z romansowania z Carą Delevingne, Zakiem Efronem i Justinem Bieberem. Gwiazda na wakacjach stawia na luz i dobrą zabawę. Podobnie, jak Lindsay Lohan, która od kilku miesięcy bawi w Europie. Gwiazda uprawia sporty wodne i pamięta nawet o bezpieczeństwie! Odblaskowe kolory to zawsze dobre rozwiązanie :-)

