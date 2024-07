1 z 8

Do dosyć niezręcznej sytuacji doszło tuż przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zanim prezydent elekt wraz z żoną Melanią Trump udali się na Kapitol, przyjechali do Białego Domu, gdzie spotkali się z Barackiem Obamą i jego żoną Michelle Obamą. Nowa Pierwsza Dama chciała podziękować swojej poprzedniczce za pomoc jakiej udzieliła jej Michelle w ostatnich tygodniach i przygotowała dla niej prezent.

Melania Trump wręcza prezent Michelle Obamie - wideo

Melania Trump wręczyła Michelle Obamie duże błękitne pudełko z prezentem od Tiffaniego. Był to oczywiście bardzo miły gest, ale Michelle nie miała co zrobić z tym dosyć dużym pudełkiem, a według planów miała właśnie zacząć pozować do zdjęć z nową parą prezydencką. Michelle nerwowo rozglądała się za kimś, kto odbierze od niej ten prezent, ale w końcu zrezygnowała i zaczęła z nim pozować do zdjęć. Jednak z opresji uratował ją mąż, który wziął od niej prezent i od razu przekazał go komuś innemu, żeby jego żona mogła pozować do zdjęć bez dużego pudełka. Zobaczcie, jak wyglądała cała sytuacja oraz obejrzyjcie zdjęcia z zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA!

ZOBACZ: Melania Trump jak Jackie Kennedy! Wiemy, kto zaprojektował jej strój na inaugurację! ZDJĘCIA

Melania Trump wręcza prezent Michelle Obamie:

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf — ABC News (@ABC) 20 stycznia 2017

Polecamy też:

Wszystkie żony Trumpa! Zobaczymy je dziś na zaprzysiężeniu. Która najpiękniejsza? ZDJĘCIA

Zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta! Zobacz, jak wyglądają Melania Trump i Michelle Obama

Cała rodzina Donalda Trumpa dziś świętuje jego inaugurację Jak wygląda jego żona i dzieci? ZDJĘCIA

Wyrzucono go ze szkoły, bankrutował 6 razy, ma kompleks... małych dłoni! Tego nie wiecie o Trumpie!

Kpią z uchodźców, polują na Safari. Oto dzieci Donalda Trumpa, od jutra pierwsza rodzina Ameryki

Donald Trump początkowo zamieszka w Białym Domu sam. Dlaczego Melania i Barron zostaną w Nowym Jorku?