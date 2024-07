1 z 7

Zaczęło się! Już dziś zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 45. prezydenta USA. Wybór biznesmena na prezydenta wywołał dużo kontrowersji, ale Trump wygrał uczciwie i dziś wszyscy czekają na jego zaprzysiężenie i pierwsze przemówienie jako prezydenta USA. Zanim jednak Donald Trump udał się do Kapitolu, prezydent elekt spotkał się wraz z żoną Melanią Trump w Białym Domu z urzędującą jeszcze do godziny 12 czasu amerykańskiego parą prezydencją - Barackiem Obamą i Michelle Obamą. W czwórkę wypili herbatę, pozowali do zdjęć, a później udali się na zaprzysiężenie do Kapitolu. Jak wyglądała przyszła Pierwsza Dama USA? Jak prezentowała się na tle Michelle Obamy? Zobaczcie zdjęcia!

ZOBACZ: Melania i Ivanka Trump już zachwycają! Jak wyglądały na balu z okazji inauguracji? ZDJĘCIA

Więcej informacji o Dolnadzie Trumpie i jego rodzinie:

Pierwsze przemówienie Donalda Trumpa: "Będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów" Co jeszcze zapowiada?

Wyrzucono go ze szkoły, bankrutował 6 razy, ma kompleks... małych dłoni! Tego nie wiecie o Trumpie!

Kpią z uchodźców, polują na Safari. Oto dzieci Donalda Trumpa, od jutra pierwsza rodzina Ameryki

Donald Trump początkowo zamieszka w Białym Domu sam. Dlaczego Melania i Barron zostaną w Nowym Jorku?