Barack i Michelle Obama rozwodzą się? Taką informację podał w sobotę magazyn Globe. Według doniesień tabloidu, Barack Obama nie nosi już obrączki i jest w trakcie rozmów z prawnikami.

Kiedy Barack rzucił obrączką w Michelle, to był koniec. Mówi się, że oboje konsultują się z najlepszymi adwokatami rozwodowymi. W tym momencie nawet ze sobą nie rozmawiają. Ich przedstawiciele komunikują się za nich - czytamy w Globe komentarz jednego z informatorów tabloidu.

Dlaczego według tabloidu miałoby dojść do rozwodu Obamów? Rzekomym powodem miał być fakt, jakoby Michelle spodobał się za bardzo hollywoodzki styl życia i przez to jeszcze bardziej uniezależniła się od męża, który miał zabronić jej m.in. znaleźć nową pracę... To nie wszystko! Tabloid znalazł kolejny "dowód" poważnego kryzysu w małżeństwie Obamów. Chodzi o obrączkę...

Barack Obama nie nosi obrączki?

Co ciekawe, Barack Obama na jednym z ostatnich wystąpień - 29 września w Niemczech - rzeczywiście nie miał na palcu obrączki - tutaj "Globe" dopatruje się ostatecznego dowodu na kryzys w ich małżeństwie. Okazuje się jednak, że Obama jest znany z tego, że dużo gestykuluje - dlatego też podczas przemówień ściąga obrączkę, żeby mu nie przeszkadzała.

Przypomnijmy, że plotki o kryzysie w małżeństwie Obamów pojawiają się od kilku lat. Informacje o rozstaniu Michelle i Baracka pojawiły się już w 2014 roku. Taką plotkę szerzył japoński polityk - Kazuyuki Hamada.

Jak widać, do tej pory wszystkie doniesienia okazywały się nieprawdziwe. Czujemy, że tym razem też tak będzie!