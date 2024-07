Coraz więcej polskich gwiazd decyduje się na rezygnację z chrztu świętego swoich dzieci. Taką decyzję już jakiś czas temu podjął również Michał Wiśniewski, który oczekuje na narodziny szóstej pociechy. W rozmowie z "Faktem" zdradził, że tylko dwoje jego najstarszych dzieci, Xavier oraz Fabienne zostali ochrzczeni i poszli do komunii, pozostałe już nie. Dlaczego?

Do grona gwiazd, które odrzucają sakrament chrztu świętego, należą m.in. Małgorzata Rozenek, Zofia Zborowska, Lara Gessler, Jan i Lenka Klimentowie czy Agnieszka Kaczorowska. Część z nich tłumaczy, że wolą taką decyzję pozostawiać swoim dzieciom, kiedy będą już dorosłe i świadome.

Podobnie sprawa wygląda u Michała Wiśniewskiego, który wyznał w "Fakcie", że ochrzcił tylko dwójkę najstarszych pociech. Lider "Ich Troje" zdradził również, że zmienił wyznanie:

Córki Etiennette oraz Vivienne z małżeństwa z Anną Świątczak oraz Falco Amadeus, owoc jego miłości z aktualną żoną, Polą, nie otrzymały chrztu:

Eti i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z Anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują. Obie chodziły do chrześcijańskiej szkoły i są wychowane w wierze chrześcijańskiej, ale same będą decydowały, który kościół pozwoli im na rozwijanie tej wiary w sobie. Falco podobnie, też nie był chrzczony. Chodzi przecież o to, by chrzest przyjąć świadomie, Jezus jest tego najlepszym przykładem - przekonuje Michał Wiśniewski.