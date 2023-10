W najnowszym wywiadzie Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na szczere wyznanie. Gwiazda przyznała, że do tej pory nie chciała poruszać publicznie tematu wiary oraz polityki i nigdy nie odpowiadała na pytania fanów. Tym razem zrobiła wyjątek.

Dlaczego teraz zdecydowała się powiedzieć o tym publicznie?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się ponad cztery lata temu we Włoszech w gronie najbliższych przyjaciół oraz rodziny. Zakochani doczekali się dwóch córeczek - 3-letniej Emilki oraz rocznej Gabrysi. Gwiazda bardzo aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, odpowiadając na pytania od fanów oraz pokazując codzienność z dziećmi. Niedawno Agnieszka Kaczorowska wyznała, że nie korzysta z pomocy niani, ponieważ nie jest na to gotowa.

W najnowszym wywiadzie otworzyła się również w kwestii religii. W rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że wraz z mężem podjęli decyzję, że nie ochrzczą córeczek.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska angażuje córki do reklam: "Zaczynają zarabiać na przyszłość"

Gwiazda "Klanu" zdecydowała się wytłumaczyć swoją decyzję i przyznała, że długo z mężem rozmawiali na ten temat. Agnieszka Kaczorowska chciałaby dać dzieciom wolność oraz przestrzeń na własne decyzje.

W tym wszystkim, co jest związane z religią, wiarą, Kościołem, duchowością itd. chcę dać dziewczynkom wolność wyboru. Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać - wyjaśniła.