Ponad dwa lata temu Michał Wiśniewski usłyszał zarzuty w sprawie „doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości” w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Wołominie. Oskarżono go o wyłudzenie kredytu o wartości 2,8 mln złotych. W październiku 2023 roku lider Ich Troje został skazany. Jak na razie wyrok jest nieprawomocny, a muzyk podkreśla, że jest niewinny. Artyście grozi pozbawienie wolności oraz wysoka kara finansowa.

Michał Wiśniewski powiedział, czy wyprowadzi się za granicę

W grudniu Michał Wiśniewski wrócił do kraju z rodzinnego wyjazdu. Lider Ich Troje usłyszał wyrok skazujący i nie ukrywa, że przechodzi trudny okres. Jednak cały czas może liczyć na wsparcie bliskich. Z ojczyzną przywitał się gorzkimi słowami: „Wracamy do Polski. Do najpiękniejszego kraju, w którym mogłem przyjść na świat i najgorszego państwa, w jakim przyszło mi żyć”.

Jak na razie wyrok w sprawie Michała Wiśniewskiego pozostaje nieprawomocny, co oznacza, że muzyk może bez przeszkód opuszczać kraj. W najnowszym wywiadzie z artystą przypomniano, że gwiazdor spędził wiele lat w Niemczech i ma podwójne obywatelstwo. Czy planuje przeprowadzkę?

Uwielbiam Niemcy, mieszkałem tam, ale to nie jest rozwiązanie, żeby uciekać przed życiem – powiedział Michał Wiśniewski na łamach serwisu ShowNews.

W dalszej części rozmowy wokalista stwierdził, że nie zamierza opuszczać Polski także ze względu na dzieci, z którymi ma bardzo bliski kontakt.

Jestem Polakiem, tutaj mam moje dzieci. Córka Vivienne nie jest jeszcze dorosła, nie wspominając o moich najmłodszych synach. Oczywiście rozumiem tych, którzy wyjeżdżają za chlebem za granicę, szanuję to. Ale ja mam swoją publiczność i ja się nigdzie nie wybieram – dodał artysta.

Przypominamy, że Michał Wiśniewski po śmierci ojca, następnie babci, został adoptowany przez ciotkę Wiesławę, która miała obywatelstwo niemieckie. Dzięki temu dzisiaj lider Ich Troje ma dwa paszporty.