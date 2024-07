Michał Szpak zostanie jurorem "The Voice of Poland"? Piosenkarz oraz reprezentant Polski w tegorocznej Eurowizji miał otrzymać propozycję zajęcia miejsca fotela jurorskiego w popularnym talent show Telewizji Polskiej - podał "Fakt". Wszystko wskazuje na to, że kariera Michała Szpaka nabiera tempa! Gwiazdor nie tylko jest obecnie na językach ze względu na zbliżający się konkurs Eurowizji, ale również przez to, co nastąpi po nim. Bez względu na miejsce, które Polak zajmie w międzynarodowym konkursie, jedno jest pewne, to jest jego czas! Doskonale wiedzą o tym producenci "The Voice of Poland", którzy zaprosili Michała do udziału w próbach kamerowych do programu.

Michał Szpak jurorem "The Voice of Poland"?

Piosenkarz z pewnością przyciągnie uwagę i widownię do programu. Obok jego barwnej osobowości nie da się przejść obojętnie.

Michał jest kolorowym ptakiem naszej sceny i trudno się przy nim nudzić. Po tym, jak niedawno na kwalifikacjach do Eurowizji pokonał samą Edytę Górniak, udowodnił, że ma wielu fanów, których na pewno przyciągnąłby przed telewizory - zdradziła "Faktowi" osoba z produkcji programu.

Nie bez znaczenia jest również ścieżka kariery, jaką Michał Szpak sam musiał przejść w drodze na szczyt. Sam zaczynał jako uczestnik programu "X Factor" w stacji TVN, więc doskonale wie, z czym zmagają się początkujący artyści w talent shows.

Wie, jaką drogę muszą przejść uczestnicy zarówno w programie, jak i po nim, by nie przepaść. Dlatego według producentów w roli trenera byłby bardzo wiarygodny. Poza tym program potrzebuje świeżej, młodszej krwi - czytamy w tabloidzie.

Myślicie, że to dobry pomysł?

Gwiazdora czeka wielka kariera nie tylko na scenie, ale również w telewizji?