Michał Szpak wziął udział w imprezie „Israel Calling” w Tel Awiwie, gdzie wystąpiło 20 uczestników tegorocznej Eurowizji 2016. Jak tym razem wypadł polski reprezentant? Mamy wideo! Czy poradził sobie lepiej niż w Amsterdamie?

Reklama

Michał Szpak w Izraelu! Mamy wideo

Do Eurowizji został już miesiąc, a wszyscy reprezentanci poszczególnych państw chcą zyskać jak największe uznanie w całej Europie. Michał Szpak bierze udział w większości imprez za granicą. W Amsterdamie został przyjęty znakomicie przez tamtejszą publiczność, podobnie też było dziś, w Tel Awiwie w The Theatre Club. Show zostało wyprodukowane przez Tali’ego Eshkoli, który wcześniej pracował przy preselekcjach narodowych Izraela 2013. Jak wypadł z utworem "Color of Your Life"? Zobaczcie wideo! Zaś już 17 kwietnia Michała zobaczymy na kolejnym koncercie, tym razem w Londynie. Czy dzięki takiej promocji ma większe szanse na wygraną?

Michał Szpak boi się się pozycji startowej

Zobacz także

Michał Szpak wystąpi podczas drugiego półfinału 12 maja w czwartek z pozycją numer dwa, która nie przyniosła szczęścia jeszcze żadnemu wykonawcy na Eurowizji. Dlatego też Szpak obawia się jej:

Jak się dowiedziałem, to było mi smutno, bo nigdy z takiego nie startowałem, a wiem, że to nie jest najlepsze. Połączenie piosenek jest takie, że ballada jest ok, że ona zrobi przecinek, jednak to jest drugi wykona... Co ma być to będzie, wierze jednak w przeznaczenie! - mówił Michał Szpak.

Trzymacie za niego kciuki?

Zobacz: Na scenie szalone kreacje, a na co dzień? Zobaczcie Michała Szpaka w... dresie!

Michał Szpak w Izraelu.

Reklama

Michał Szpak pokochał Tel Awiw.